OnePlus 15 पसंद नहीं? तो ये 5 स्मार्टफोन बन सकते हैं बेहतर चॉइस

OnePlus 15 Alternatives: वनप्लस 15 पसंद नहीं है तो आप Samsung, Vivo, iQOO, Realme और Apple जैसी कंपनियों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स देख सकते हैं। जानें स्पेसिफिकेशंस और कीमत।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 16, 2025

OnePlus 15 Alternatives

OnePlus 15 Alternatives: Realme GT 7 Pro (Image: Realme)

OnePlus 15 Alternatives: वनप्लस ने हाल ही में अपना नया OnePlus 15 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। जिसमें दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 7300 mAh की बैटरी और 165Hz AMOLED डिस्प्ले जैसी हाई-एंड स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। हालांकि इसकी कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है, जो कई लोगों के बजट से ऊपर हो सकती है। अगर आप इसी रेंज में या इससे कम कीमत पर ऐसे फोन की तलाश में हैं जो OnePlus 15 को टक्कर दे सकें तो मार्केट में कई ऑप्शन मौजूद हैं।

चलिए जानते हैं उन 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपकी बेहतर चॉइस बन सकते हैं।

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 उन यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प है जो प्रीमियम बिल्ड और स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं। फोन में 6.2 इंच का LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है।

इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है जो OnePlus 15 में भी दिया गया है। इसके ट्रिपल 50MP कैमरे, बेहतरीन हैंड-फील और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। Samsung Galaxy S25 की कीमत 63,640 रुपये है।

Vivo X200

Vivo की एक्स सीरीज हमेशा कैमरा क्वालिटी के लिए जानी जाती है और X200 इसे एक कदम आगे ले जाता है। फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर मिलता है। Zeiss ऑप्टिक्स से ट्यून किया गया ट्रिपल 50MP कैमरा इसकी खासियत है जो लो-लाइट से लेकर पोर्ट्रेट तक हर सिचुएशन में शानदार फोटो देता है। डिजाइन भी काफी प्रीमियम है और यह OnePlus 15 को सीधी चुनौती देता है।Vivo X200 की कीमत 65,999 रुपये है।

iQOO 13

अगर आप गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस फोन की तलाश में हैं, तो iQOO 13 एक पावर-हाउस साबित होता है। यह 6.82 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। Snapdragon 8 Gen 3 Elite प्रोसेसर और 6150 mAh बैटरी इसे सुपर-फास्ट बनाते हैं। इसका IP69 रेटिंग इसे और भी टिकाऊ बनाती है। कीमत के हिसाब से यह OnePlus 15 की बराबरी करता है। iQOO 13 की कीमत 54,999 रुपये है।

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro उन यूजर्स के लिए है जो कम दाम में फ्लैगशिप फीचर्स चाहते हैं। इसमें 6.78 इंच LTPO AMOLED स्क्रीन है और डिवाइस Snapdragon 8 Gen 3 Elite चिपसेट पर चलता है। 50MP OIS कैमरा, 5800 mAh बैटरी और 1TB तक स्टोरेज जैसी खूबियां इसे एक हाई-वैल्यू फ्लैगशिप किलर बनाती हैं। परफॉर्मेंस के मामले में यह OnePlus 15 को कड़ी टक्कर देता है। Realme GT 7 Pro की कीमत 50,999 रुपये है।

iPhone 16e

    अगर आप Android से हटकर Apple की तरफ जाना चाहते हैं, तो iPhone 16e बढ़िया विकल्प है। इसमें 6.1 इंच Super Retina XDR डिस्प्ले, A18 चिप और 48MP मेन कैमरा मिलता है जो Dolby Vision HDR सपोर्ट करता है। iOS 18, Face ID और सैटेलाइट फीचर्स इसे भरोसेमंद और प्रीमियम बनाते हैं। कीमत के हिसाब से यह OnePlus 15 का एक मजबूत Apple अल्टरनेटिव साबित होता है। iPhone 16e की कीमत 48,990 रुपये है।

    स्मार्टफोनकीमत (₹)
    Samsung Galaxy S2574,999 रुपये
    Vivo X20065,999 रुपये
    iQOO 1354,999 रुपये
    Realme GT 7 Pro50,999 रुपये
    iPhone 16e48,990 रुपये
    OnePlus 1572,999 रुपये

    Using Phone While Charging Dangerous

