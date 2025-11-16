OnePlus 15 पसंद नहीं? तो ये 5 स्मार्टफोन बन सकते हैं बेहतर चॉइस

OnePlus 15 Alternatives: वनप्लस ने हाल ही में अपना नया OnePlus 15 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। जिसमें दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 7300 mAh की बैटरी और 165Hz AMOLED डिस्प्ले जैसी हाई-एंड स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। हालांकि इसकी कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है, जो कई लोगों के बजट से ऊपर हो सकती है। अगर आप इसी रेंज में या इससे कम कीमत पर ऐसे फोन की तलाश में हैं जो OnePlus 15 को टक्कर दे सकें तो मार्केट में कई ऑप्शन मौजूद हैं।