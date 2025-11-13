OnePlus 15 भारत में लॉन्च: पॉवरफुल चिपसेट और 165Hz डिस्प्ले के साथ देखें स्मार्टफोन की खास बातें

OnePlus 15 Launched in India (Image: OnePlus)
OnePlus 15 Launched in India: वनप्लस ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 भारत में लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल पिछले OnePlus 13 का अपग्रेड है और चीन में लॉन्च होने के कुछ सप्ताह बाद भारतीय बाजार में पेश किया गया है। कंपनी ने इस फोन में नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 165Hz डिस्प्ले और 7300mAh की बैटरी जैसी हाई-एंड स्पेसिफिकेशंस शामिल किए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं कीमत और खासियत के बारे में।
OnePlus 15 में 6.78-इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन 165Hz तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है जबकि न्यूनतम रिफ्रेश रेट 1Hz है। फोन की ब्राइटनेस 1800 निट्स तक जाती है जिससे धूप में भी डिस्प्ले देखने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा Eye Comfort, Motion Cues और Reduce White Point जैसे कई मोड दिए गए हैं। बेजेल्स काफी पतले रखे गए हैं जिनकी मोटाई 1.15mm है।
फोन में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलता है जो 3nm प्रोसेस पर आधारित है और 4.6GHz तक की क्लॉक स्पीड देता है। ग्राफिक्स के लिए Adreno 840 GPU शामिल है। यह मॉडल अधिकतम 16GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज तक के वेरिएंट में उपलब्ध होगा। हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें 5731 sq mm का 3D वॅपर चेंबर वाला कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
फोन में कई AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जैस Plus Mind, AI Recorder, AI Portrait Glow, AI Scan और Google का Gemini AI सपोर्ट शामिल हैं।
OnePlus 15 में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। जिसमें 50MP Sony IMX906 प्राइमरी सेंसर, 50MP Samsung JN5 टेलीफोटो (3.5x ऑप्टिकल जूम, 7x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम) और 50MP OV50D अल्ट्रावाइड लेंस शामिल हैं।
फोन का रियर कैमरा 8K पर 30fps तक और 4K पर 120fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट में 32MP का Sony IMX709 कैमरा है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।
इस मॉडल में 7300mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है। चार्जिंग के लिए 120W SuperVOOC वायर्ड और 50W AirVOOC वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। कंपनी का दावा है कि फोन लगभग 39 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकता है।
फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Type-C, NavIC, GPS और GLONASS सपोर्ट मिलता है। बायोमेट्रिक सुरक्षा के लिए इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोन में IR ब्लास्टर, बारोमीटर, लेजर फोकस सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर और कई अन्य सेंसर मौजूद हैं।
डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए यह IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो Infinite Black, Ultra Violet और Sand Storm शामिल हैं।
OnePlus 15 को भारत में दो वेरिएंट में लाया गया है। 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 72,999 रुपये रखी गई है। वहीं 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 79,999 रुपये में मिलेगा। HDFC बैंक ऑफर के तहत ग्राहक करीब 4,000 रुपये की छूट का लाभ ले सकते हैं। ऑफर लागू होने के बाद बेस मॉडल की प्रभावी कीमत लगभग 68,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की करीब 75,999 रुपये पड़ सकती है।
फोन खरीदने पर कंपनी OnePlus Nord Buds 3 फ्री दे रही है। ओपन सेल 13 नवंबर की रात 8 बजे से शुरू होगी। फोन Amazon और OnePlus की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कंपनी इस मॉडल पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी भी दे रही है।
