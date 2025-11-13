OnePlus 15 भारत में लॉन्च: पॉवरफुल चिपसेट और 165Hz डिस्प्ले के साथ देखें स्मार्टफोन की खास बातें

OnePlus 15 Launched in India: वनप्लस ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 भारत में लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल पिछले OnePlus 13 का अपग्रेड है और चीन में लॉन्च होने के कुछ सप्ताह बाद भारतीय बाजार में पेश किया गया है। कंपनी ने इस फोन में नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 165Hz डिस्प्ले और 7300mAh की बैटरी जैसी हाई-एंड स्पेसिफिकेशंस शामिल किए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं कीमत और खासियत के बारे में।