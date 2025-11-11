Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

26 नवंबर को आ रहा iQOO 15, लॉन्चिंग से पहले जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले अमेजन माइक्रोसाइट पर इसके स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन की डिटेल्स भी सामने आ गई है, देखें क्या कुछ होगा खास?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 11, 2025

iQOO 15 Launch on November 26 Expected Features and Specifications

iQOO 15 Launch on November 26 (Image: iQOO)

iQOO 15 Launch Date in India: टेक ब्रांड iQOO, 26 नवंबर को भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने अमेजन माइक्रोसिट लॉन्च से पहले ही फोन के कुछ अहम फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस का खुलासा कर दिया है। इस आर्टिकल में हम आपको iQOO 15 से जुड़ी सभी डिटेल्स बताने वाले हैं।

iQOO 15 का प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

अगर हम iQOO 15 के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है जो फिलहाल मार्केट का सबसे तेज और एडवांस फीचर माना जा रहा है। यह फोन को स्मूथ परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों को बेहतर बनाएगा।

अमेजन माइक्रोसिट के मुताबिक, इसमें एक Q3 कंप्यूटिंग चिप भी दी गई है जो गेमिंग के दौरान ग्राफिक्स, फ्रेम स्टेबिलिटी और रे ट्रेसिंग जैसी तकनीकों को और बेहतर बनाती है। इससे यह भी क्लियर है कि iQOO 15 खासतौर पर गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया स्मार्टफोन है।

iQOO 15 का डिस्प्ले कैसा है?

iQOO 15 में Samsung 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। यानी धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। इस डिस्प्ले में Dolby Vision HDR सपोर्ट भी मौजूद है जिससे वीडियो देखने का एक्सपीरियंस और भी रियल और कलरफुल होगा।

iQOO 15 का कैमरा कैसा होगा?

कैमरा सेटअप की बात करें तो iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम देखने को मिलेगा। जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हैं।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसका कैमरा सिस्टम लो-लाइट फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट शॉट्स में बेहतरीन रिजल्ट देगा।

iQOO 15 की बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट

फोन में कंपनी ने 7000mAh की दमदार बैटरी दी है जो लंबे समय तक बैकअप देने का दावा करती है। इसके साथ 100W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। यानी कुछ ही मिनटों में फोन को फुल चार्ज किया जा सकेगा।

iQOO 15 में 8,000mm² सिंगल-लेयर वेपर कूलिंग चैंबर दिया गया है जो लंबे गेमिंग सेशन या मल्टीटास्किंग के दौरान फोन को ठंडा रखेगा। यह सिस्टम उन यूजर्स के लिए फायदेमंद रहेगा जो हैवी एप्लिकेशंस या गेम्स पर काम करते हैं।

iQOO 15 सॉफ्टवेयर अपडेट

यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है यानी धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें वीवो के Android 16 पर आधारित OriginOS 6 इंटरफेस दिया गया है। कंपनी ने यह भी वादा किया है कि इस फोन को 5 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। iQOO 15 के प्राइस की बात करें तो 70,000 के आसपास रहने की उम्मीद है।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशंस

फीचरस्पेसिफिकेशन (संभावित)
डिस्प्ले6.85-इंच 2K AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM12GB / 16GB LPDDR5X
स्टोरेज256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1
रियर कैमरा50MP + 50MP (Periscope Telephoto) + 50MP (Ultra-wide)
फ्रंट कैमरा32MP
बैटरी7,000mAh
चार्जिंग100W फास्ट चार्जिंग, 40W वायरलेस चार्जिंग
प्रोटेक्शनIP68, IP69 (डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस)

Hindi News / Technology / 26 नवंबर को आ रहा iQOO 15, लॉन्चिंग से पहले जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

