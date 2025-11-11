26 नवंबर को आ रहा iQOO 15, लॉन्चिंग से पहले जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है यानी धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें वीवो के Android 16 पर आधारित OriginOS 6 इंटरफेस दिया गया है। कंपनी ने यह भी वादा किया है कि इस फोन को 5 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। iQOO 15 के प्राइस की बात करें तो 70,000 के आसपास रहने की उम्मीद है।