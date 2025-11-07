Oppo Find X9 Series की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म, 18 नवंबर को उठेगा पर्दा, जानें फीचर्स और कैमरा डिटेल्स

Oppo Find X9 Series India Launch (Image: Oppo)
Oppo Find X9 Series Launch Date: दिग्गज टेक ब्रांड ओप्पो भारत में अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Find X9 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कंपनी ने इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। Oppo Find X9 सीरीज को भारत में 18 नवंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट का सीधा प्रसारण कंपनी अपने सोशल मीडिया चैनल्स, वेबसाइट और यूट्यूब पर करेगी।
कंपनी ने बताया है कि इस सीरीज में दो मॉडल Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro होंगे, जिन्हें पहले ही चीन में पेश किया जा चुका है। दोनों ही स्मार्टफोन कंपनी के प्रीमियम सेगमेंट में दमदार परफॉर्मेंस और फोटोग्राफी फीचर्स के साथ पेश किए जाएंगे।
Oppo ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया कि Find X9 Series को भारत में 18 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस लॉन्च के लिए एक स्पेशल लाइव इवेंट रखा है जिसे आप Oppo India की वेबसाइट, YouTube चैनल और सोशल मीडिया पर लाइव देख सकते हैं।
Oppo ने अपने ग्राहकों के लिए 99 रुपये का एक खास Privilege Pack भी पेश किया है। इस पैक में कंपनी 1,000 रुपये का एक्सचेंज कूपन, एक 80W SUPERVOOC चार्जर फ्री और 2 साल की बैटरी प्रोटेक्शन प्लान दे रही है।
कंपनी ने आधिकारिक तौर पर सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चीन में लॉन्च हुए मॉडलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में भी वही कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा।
डिस्प्ले: Oppo Find X9 में 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। जबकि Find X9 Pro में 6.78-इंच का फ्लैट OLED पैनल मिलेगा। दोनों ही फोन में 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट की सुविधा होगी।
प्रोसेसर और परफॉर्मेंस: दोनों फोन में Dimensity 9500 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक फ्लैगशिप-लेवल का प्रोसेसर है। साथ ही इन स्मार्टफोन्स में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। ग्राफिक्स हैंडल करने के लिए Oppo ने इसमें Arm G1-Ultra GPU दिया है। फोन में ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जो Android 16 पर आधारित है।
कैमरा सेटअप: Oppo Find X9 Series का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कैमरा होगा। कंपनी ने बताया है कि कैमरा सिस्टम हैसलब्लैड के साथ मिलकर तैयार किया गया है।
Oppo Find X9 में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं। जिसमें 50MP का Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50MP का Sony LYT-600 टेलीफोटो लेंस और 50MP का Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।
Find X9 Pro में भी वही मुख्य और अल्ट्रा-वाइड कैमरे हैं लेकिन इसका खास फीचर 200MP का टेलीफोटो लेंस है जो 3x ज़ूम तक कर सकता है। इसमें सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
बैटरी और चार्जिंग: Find X9 Pro में 7500mAh की बड़ी बैटरी होगी जबकि Find X9 में 7025mAh की बैटरी मिलेगी। दोनों फोनों में 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।
सॉफ्टवेयर और सिस्टम: दोनों फोन ColorOS 16 पर चलेंगे जो Android 16 पर आधारित है। इसमें नए AI फीचर्स, कस्टमाइजेशन विकल्प और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सुधार किए गए हैं।
