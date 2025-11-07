Oppo Find X9 Series की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म, 18 नवंबर को उठेगा पर्दा, जानें फीचर्स और कैमरा डिटेल्स

Oppo Find X9 Series Launch Date: दिग्गज टेक ब्रांड ओप्पो भारत में अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Find X9 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कंपनी ने इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। Oppo Find X9 सीरीज को भारत में 18 नवंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट का सीधा प्रसारण कंपनी अपने सोशल मीडिया चैनल्स, वेबसाइट और यूट्यूब पर करेगी।