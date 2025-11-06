1 दिसंबर से महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान? Jio, Airtel और Vi बढ़ा सकते हैं दाम!

Mobile Recharge Price Hike: अगर आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो अब थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां, आपने सही पढ़ा है। दावे के मुताबिक, 1 दिसंबर 2025 से देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि कीमतों में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या सच में रिचार्ज प्लांस महंगे होने वाले हैं।