1 दिसंबर से महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान? Jio, Airtel और Vi बढ़ा सकते हैं दाम!

Mobile Recharge Price Hike: 1 दिसंबर 2025 से मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Jio, Airtel और Vi अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में 10-12% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 06, 2025

Mobile Recharge Price Hike

Mobile Recharge Price Hike (Image: Pexels)

Mobile Recharge Price Hike: अगर आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो अब थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां, आपने सही पढ़ा है। दावे के मुताबिक, 1 दिसंबर 2025 से देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि कीमतों में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या सच में रिचार्ज प्लांस महंगे होने वाले हैं।

199 वाला प्लान अब हो सकता है 299 रुपये का?

टेक टिप्स्टर अभिषेक यादव और डील्स अपडेट प्लेटफॉर्म DealBee Deals के मुताबिक, दिसंबर से रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बदल सकती हैं। DealBee के ट्वीट में बताया गया है कि 199 रुपये वाले बेसिक प्लान की कीमत लगभग 219 या 299 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं 899 रुपये वाला प्लान बढ़कर लगभग 999 रुपये का हो सकता है। हालांकि, अभी तक इन कंपनियों ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स सही निकलती हैं,तो यह बढ़ोतरी यूजर्स की जेब पर जरूर असर डाल सकती है।

2GB डेली डेटा प्लान भी होगा महंगा

टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, 84 दिनों की वैलिडिटी वाले 2GB डेली डेटा प्लान्स की कीमत भी बढ़ सकती है। अभी जो प्लान 949 रुपये में मिलता है वो 999 रुपये या उससे ज्यादा का हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां अपने डेटा पैक्स पर 10% तक की दर बढ़ाने का मन बना रही हैं।

अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

फिलहाल यह जानकारी टिप्स्टर्स और लीक रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। न तो जियो और ना ही एयरटेल या Vi ने इस विषय पर कोई बयान दिया है। फिर भी, यह खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और कई यूजर्स पहले से ही आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो रहे हैं।

यूजर्स पर बढ़ेगा दबाव

आज के समय में इंटरनेट रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। पढ़ाई, काम, मनोरंजन, सब कुछ अब डेटा पर चलता है। ऐसे में अगर रिचार्ज प्लान महंगे होते हैं तो यूजर्स के पास महंगे पैक खरीदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो हर महीने सीमित बजट में मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं यह बदलाव थोड़ा भारी पड़ सकता है।

क्या सच में दिसंबर से बढ़ेंगे दाम?

हालांकि अभी कंपनियों की ओर से चुप्पी है लेकिन पिछली बार जब टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए थे तब भी पहले इसी तरह रिपोर्ट्स सामने आई थीं। इस बार भी अंदेशा यही है कि दिसंबर से नया टैरिफ लागू हो सकता है यानी 1 दिसंबर से मोबाइल रिचार्ज प्लान्स महंगे हो सकते हैं।

