WhatsApp यूजर्स ध्यान दें: न हैक, न वायरस… फिर आखिर क्या है 300 करोड़ यूजर्स पर मंडराता यह खतरा?

यह टूल बस इतना करता है कि आपके फोन पर कुछ साइलेंट सिग्नल भेजता है और यह नोट करता है कि जवाब कितनी देर में आया। अगर जवाब तुरंत आया, तो इसका मतलब है कि यूजर Wi-Fi पर है। इससे अंदाजा लगाता है कि यूजर शायद घर या ऑफिस में है। अगर जवाब थोड़ा रुककर आया, तो यूजर मोबाइल डेटा पर है। यानि शायद बाहर घूम रहा है।