20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

WhatsApp यूजर्स ध्यान दें: न हैक, न वायरस… फिर आखिर क्या है 300 करोड़ यूजर्स पर मंडराता यह खतरा?

WhatsApp Privacy Risk: क्या फोन की बैटरी जल्दी खत्म होना जासूसी का संकेत है? जानें 300 करोड़ यूजर्स से जुड़ी इस खबर का पूरा सच और बचाव के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 20, 2025

WhatsApp Privacy Risk

WhatsApp Privacy Risk (Image: Freepik)

WhatsApp Privacy Risk: पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक खबर तेजी से फैल रही है कि व्हाट्सएप (WhatsApp) और सिग्नल (Signal) के 300 करोड़ यूजर्स खतरे में हैं। कहा जा रहा है कि एक नए टूल से जासूसी हो रही है और फोन की बैटरी पानी की तरह बह रही है। ऐसी खबरें पढ़कर किसी का भी घबराना लाजमी है।

लेकिन सच यह है कि खतरा तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। यह कोई 'हैक' नहीं है जिससे आपके मैसेज चोरी हो जाएं। चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है।

WhatsApp Data Leak: क्या आपके मैसेज और फोटो चोरी हो रहे हैं?

सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। यह कोई वायरस या स्पायवेयर नहीं है जो आपके व्हाट्सएप में घुसकर आपके पर्सनल मैसेज, फोटो या बैंक डिटेल्स चुरा ले। व्हाट्सएप का 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' (End-to-End Encryption) अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। यानी, आप क्या बात कर रहे हैं, यह कोई तीसरा नहीं सुन रहा।

WhatsApp Privacy Risk: आखिर रिसर्च में किस खतरे की बात हो रही है?

एक्सपर्ट्स ने जिस कमी को खोजा है, वह तकनीकी भाषा में साइड-चैनल अटैक कहलाता है। इसे जासूसी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, इसे अनुमान लगाना कहना ज्यादा सटीक है।

यह टूल बस इतना करता है कि आपके फोन पर कुछ साइलेंट सिग्नल भेजता है और यह नोट करता है कि जवाब कितनी देर में आया। अगर जवाब तुरंत आया, तो इसका मतलब है कि यूजर Wi-Fi पर है। इससे अंदाजा लगाता है कि यूजर शायद घर या ऑफिस में है। अगर जवाब थोड़ा रुककर आया, तो यूजर मोबाइल डेटा पर है। यानि शायद बाहर घूम रहा है।

यानी, इससे सिर्फ यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप घर पर हैं या बाहर। हैकर को यह पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बस आपकी लोकेशन के पैटर्न का पता चल सकता है।

WhatsApp Battery Drain Issue: फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने का सच क्या है?

खबरों में बैटरी खत्म होने की बात भी सच है, लेकिन इसमें एक पेंच है। आपकी बैटरी अपने आप खत्म नहीं होगी। यह तभी होगा जब कोई हमलावर जानबूझकर और लगातार आपके फोन पर वो साइलेंट सिग्नल भेज रहा हो।

रिसर्च में पाया गया कि जब लगातार हमला (Aggressive Pinging) किया गया, तो फोन को बैकग्राउंड में बहुत काम करना पड़ा। इससे iPhone और Samsung जैसे फोन्स की बैटरी 1 घंटे में 15% से 18% तक गिर गई। लेकिन आम यूजर के साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि किसी एक आम व्यक्ति पर इतनी मेहनत और संसाधन खर्च करना हैकर्स के लिए आसान नहीं होता।

Is WhatsApp Safe? डरने की नहीं, इस तकनीक को समझने की जरूरत है?

यह टूल रिसर्च के लिए बनाया गया था, यह आम हैकर्स के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। आपका कंटेंट (मैसेज/फोटो/कॉल) सुरक्षित है। यह तकनीक आपकी बातों को नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल आदतों (घर/बाहर) को पकड़ती है।

WhatsApp Security Tips: जासूसी से बचने के लिए अभी करें ये उपाय

घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी डिजिटल आदतों में थोड़ी सतर्कता लाएं।

  • अपडेट रहें: अपने फोन और व्हाट्सएप को हमेशा अपडेट रखें।
  • अनजान कॉल्स: व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर 'Silence Unknown Callers' फीचर को ऑन कर लें।
  • सतर्कता: अगर कभी लगे कि फोन बिना इस्तेमाल किए बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है या बैटरी अचानक गिर रही है, तो इंटरनेट बंद करके फोन को रीस्टार्ट कर लें।

तकनीक की दुनिया में 100% सुरक्षा का दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आधी-अधूरी जानकारी से डरना भी समझदारी नहीं है।

ये भी पढ़ें

Juice Jacking: चार्जर है या जासूस? स्टेशन या एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करने वाले जरूर पढ़ें, वरना लीक हो जाएंगे आपके सारे सीक्रेट्स
टेक्नोलॉजी
Juice Jacking Meaning in Hindi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

20 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp यूजर्स ध्यान दें: न हैक, न वायरस… फिर आखिर क्या है 300 करोड़ यूजर्स पर मंडराता यह खतरा?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Google पर ’67’ लिखते ही हिलने लगेगी स्क्रीन, हमने ट्राय कर लिया आप भी करके देखिए

67 Trend Meaning
टेक्नोलॉजी

PM मोदी की ओमान तस्वीर में दिखा खास गैजेट, जानिए क्या है ये

PM Modi gadget in ear, PM Modi foreign visit viral, PM Modi Oman traditional welcome,
लाइफस्टाइल

Juice Jacking: चार्जर है या जासूस? स्टेशन या एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करने वाले जरूर पढ़ें, वरना लीक हो जाएंगे आपके सारे सीक्रेट्स

Juice Jacking Meaning in Hindi
टेक्नोलॉजी

Google को OpenAI का करारा जवाब! लॉन्च हुआ ChatGPT Images 1.5, अब बिना फोटो बिगाड़े बदल सकेंगे कपड़े और स्टाइल

ChatGPT Images 1.5
टेक्नोलॉजी

Realme-Samsung की छुट्टी? कम दाम में AMOLED डिस्प्ले और 108MP कैमरा लेकर आ रहा Redmi Note 15

Redmi Note 15 5G Launch Date
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.