WhatsApp में आए 5 बड़े अपडेट: कॉलिंग से लेकर स्टेटस तक सब कुछ बदला, आप भी करें ट्राई

WhatsApp New Features: वॉट्सऐप सिर्फ एक ऐप नहीं, हमारी डिजिटल दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। मेटा लगातार इसे बेहतर बनाने में लगा रहता है और इसी कड़ी में एक और बड़ा अपडेट आ गया है। इस बार वॉट्सऐप ने सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि मिस्ड कॉल वीडियो नोट्स, AI का नया अवतार और डेस्कटॉप के लिए खास फीचर्स पेश किए हैं। अगर आप एंड्रॉइड या आईफोन यूजर हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ऐप में क्या-क्या नया जुड़ने वाला है।