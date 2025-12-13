13 दिसंबर 2025,

WhatsApp में आए 5 बड़े अपडेट: कॉलिंग से लेकर स्टेटस तक सब कुछ बदला, आप भी करें ट्राई

WhatsApp New Features: अब मिस्ड कॉल पर भेजें वीडियो नोट और फोटो को बनाएं वीडियो। जानिए वॉट्सऐप के 5 नए अपडेट्स के बारे में जो आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को बदल देगा।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 13, 2025

WhatsApp New Features

WhatsApp New Features (Image: Freepik)

WhatsApp New Features: वॉट्सऐप सिर्फ एक ऐप नहीं, हमारी डिजिटल दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। मेटा लगातार इसे बेहतर बनाने में लगा रहता है और इसी कड़ी में एक और बड़ा अपडेट आ गया है। इस बार वॉट्सऐप ने सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि मिस्ड कॉल वीडियो नोट्स, AI का नया अवतार और डेस्कटॉप के लिए खास फीचर्स पेश किए हैं। अगर आप एंड्रॉइड या आईफोन यूजर हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ऐप में क्या-क्या नया जुड़ने वाला है।

1. Whatsapp Missed Call Messages: फोन नहीं उठा? कोई बात नहीं, अब छोड़ दें वीडियो नोट

    अक्सर ऐसा होता है न कि हम किसी को कॉल करते हैं और वो फोन नहीं उठाता? फिर हमें अलग से चैट खोलकर मैसेज टाइप करना पड़ता है कि भाई, कॉल कर लेना या जो भी और जिसे लिखते हों।

    वॉट्सऐप ने इस झंझट को खत्म कर दिया है। मिस्ड कॉल मैसेज फीचर के साथ, अगर आपका कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप तुरंत वहीं एक छोटा सा वॉइस या वीडियो नोट रिकॉर्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी अब अपनी बात कहने के लिए सामने वाले के कॉल बैक करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    2. Whatsapp Speaker Highlight Feature: ग्रुप कॉल में अब पता चलेगा कौन बोल रहा है?

      अगर आप ग्रुप वीडियो कॉल्स करते हैं तो जानते होंगे कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो स्क्रीन पर खिचड़ी पक जाती है। नए स्पीकर स्पॉटलाइट फीचर के आने से जो व्यक्ति बोल रहा होगा, उसकी फोटो या वीडियो अपने आप स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाएगी और सबसे ऊपर दिखेगी। इससे बातचीत फॉलो करना आसान हो जाएगा।

      साथ ही, वॉइस चैट्स में अब आप बिना बोले भी अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। आप इमोजी के जरिए रिएक्शन दे सकते हैं, जिससे बात कर रहे व्यक्ति को डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी राय जाहिर कर पाएंगे।

      3. Whatsapp Meta AI Feature: फोटो को बनाएं वीडियो और देखें AI का जादू

        अगर आप क्रिएटिव हैं तो यह फीचर आपको बहुत पसंद आएगा। वॉट्सऐप ने अपने Meta AI को और भी स्मार्ट बना दिया है। कंपनी का कहना है कि अब इमेज बनाने के लिए मिडजर्नी और फ्लक्स जैसे एडवांस मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे तस्वीरें पहले से कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बनेंगी।

        मजेदार बात यह है कि अब आप AI की मदद से किसी भी फोटो को एनिमेट कर सकते हैं। यानी एक साधारण फोटो को छोटे वीडियो में बदला जा सकता है। त्योहारों पर दोस्तों को बधाई भेजने के लिए यह फीचर बहुत काम आने वाला है।

        4. Whatsapp Chat and Desktop Improvements: लैपटॉप पर वॉट्सऐप चलाने वालों के लिए राहत

          अगर आप ऑफिस का काम वॉट्सऐप वेब या डेस्कटॉप ऐप पर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। डेस्कटॉप पर एक नया मीडिया टैब जोड़ा गया है। अब आपको पुरानी फाइल्स, लिंक्स या डाक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए अलग-अलग चैट खंगालने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक ही जगह सलीके से रखा मिलेगा।

          इसके अलावा, अब वॉट्सऐप पर लंबे-चौड़े लिंक्स चैट को गंदा नहीं करेंगे। नए अपडेट में लिंक्स अब छोटे और साफ-सुथरे तरीके से दिखेंगे।

          5. Whatsapp New Features on Status: स्टेटस और चैनल्स में भी आया नया अपडेट

            वॉट्सऐप स्टेटस अब और भी इंटरैक्टिव हो गया है। आप अपने स्टेटस में गानों के लिरिक्स, सवाल पूछने वाले स्टिकर्स और टैप करने वाले स्टिकर्स लगा सकते हैं जिससे देखने वाले सीधे आपके स्टेटस पर रिएक्ट कर सकें।

            वहीं, अगर आप वॉट्सऐप चैनल्स चलाते हैं, तो अब आप अपने फॉलोअर्स से सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब रियल-टाइम में पा सकते हैं।

            ये भी पढ़ें

            iOS 26.2 Update: पेमेंट और डेटा सुरक्षा में थी बड़ी खामी, Apple ने मानी गलती, जारी किया जरूरी अपडेट
            टेक्नोलॉजी
            iOS 26.2 Update

