Juice Jacking: चार्जर है या जासूस? स्टेशन या एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करने वाले जरूर पढ़ें, वरना लीक हो जाएंगे आपके सारे सीक्रेट्स

सोचिए, आपके फोन की बैटरी 3% पर है और आपको एक अर्जेंट कॉल करनी है। सामने दीवार पर USB पोर्ट दिखा, आपने झट से केबल लगाई और राहत की सांस ली। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस तार के जरिए कोई अदृश्य जासूस (Hacker) आपके फोन में घुस चुका है। तकनीकी दुनिया में इस खतरनाक खेल को जूस जैकिंग (Juice Jacking) कहा जाता है।