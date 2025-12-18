Google को OpenAI का करारा जवाब! लॉन्च हुआ ChatGPT Images 1.5, अब बिना फोटो बिगाड़े बदल सकेंगे कपड़े और स्टाइल

अब आपको बताते हैं उस फीचर के बारे में जो वाकई में काम का है। पहले यूजर्स को चैटजीपीटी से फोटो एडिट करवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और रिजल्ट सही नहीं आने पर मूड अलग से खराब होता था। अगर आप शर्ट का रंग बदलने को कहें, तो वह पूरी तस्वीर बदल देता था। लेकिन इस नए अपडेट में ऐसा नहीं होगा।