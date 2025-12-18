18 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

Google को OpenAI का करारा जवाब! लॉन्च हुआ ChatGPT Images 1.5, अब बिना फोटो बिगाड़े बदल सकेंगे कपड़े और स्टाइल

ChatGPT Images 1.5: अब फोटो में कपड़े बदलना और पुरानी धुंधली तस्वीरों को साफ करना हुआ आसान। जानें OpenAI के नए इमेज एडिटिंग फीचर्स के बारे में सबकुछ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 18, 2025

ChatGPT Images 1.5

ChatGPT Images 1.5 (Image: ChatGPT)

ChatGPT Images 1.5: टेक्नोलॉजी की रेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में गूगल ने अपने जेमिनी (Gemini) AI टूल (Nano Banana) में एक अपडेट दिया था। जिसमे फोटो एडिटिंग के लिए कुछ शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसी क्रम में OpenAI ने जवाबी कार्रवाई में अपना नया मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया है।

बता दें कि, कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसे जिस तरह से दिखाया, उसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है।

OpenAI ChatGPT New Update: सैम ऑल्टमैन बने फायरफाइटर

अक्सर देखा जाता है कि जब टेक कंपनियां कोई अपडेट लाती हैं तो बड़ा तामझाम करती हैं। लेकिन ऑल्टमैन ने इस फीचर के लिए ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर खुद अपनी ही एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह फायरफाइटर की ड्रेस में दिसंबर के कैलेंडर पर पोज देते नजर आ रहे हैं।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यह तस्वीर असली नहीं है बल्कि इसी नए टूल से बनाई गई है। उन्होंने दिखाया कि कैसे आप अपनी नॉर्मल फोटो को 3D ग्लैम डॉल, बच्चों के सॉफ्ट टॉय या किसी फनी स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं।

Sam Altman ChatGPT Images: बिना फोटो बिगाड़े बदलें कपड़े और स्टाइल

अब आपको बताते हैं उस फीचर के बारे में जो वाकई में काम का है। पहले यूजर्स को चैटजीपीटी से फोटो एडिट करवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और रिजल्ट सही नहीं आने पर मूड अलग से खराब होता था। अगर आप शर्ट का रंग बदलने को कहें, तो वह पूरी तस्वीर बदल देता था। लेकिन इस नए अपडेट में ऐसा नहीं होगा।

Nano Banana टूल की तरह अब चैटजीपीटी भी फोटो के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकता है। इसके अलावा आप फोटो में कोई नई चीज जोड़ सकते हैं या पीछे से किसी अनचाहे ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह नया मॉडल आपकी भाषा को अब ज्यादा बारीकी से समझता है।

ChatGPT Photo Editing Features: पुरानी यादों में नई जान

सैम ऑल्टमैन ने एक और फीचर (Photo Restoration) का जिक्र किया जो कई लोगों के दिल के करीब हो सकता है। इस फीचर की मदद से धुंधली या फट गई तस्वीर/फोटो को डिजिटली नया और साफ बनाया जा सकता है।

इतना ही नहीं, यह आपके लिए डिजिटल स्टाइलिस्ट का काम भी करेगा। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि क्या पहनें? तो ChatGPT पर अपनी फोटो अपलोड करके मैचिंग कपड़ों के सुझाव मांग सकते हैं।

AI Image Generator 2025: लंबे कमांड की अब नहीं जरूरत…

एक नार्मल यूजर जिसे प्रॉम्प्टिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वह अक्सर इसके इस्तेमाल से पीछे हट जाता है। हालांकि, इस फीचर के आने के बाद OpenAI ने इस झंझट को भी कम कर दिया है। चैटजीपीटी के 'Images' सेक्शन में आपको बने-बनाए स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

ChatGPT vs Google Gemini: कुल मिलाकर देखें तो OpenAI ने साफ कर दिया है कि वह इमेज की दुनिया में गूगल को अकेले रेस नहीं दौड़ने देगा। यह अपडेट रोल-आउट होना शुरू हो गया है, यानी जल्द ही यह आपकी स्क्रीन पर होगा।

Published on:

18 Dec 2025 03:55 pm

Hindi News / Technology / Google को OpenAI का करारा जवाब! लॉन्च हुआ ChatGPT Images 1.5, अब बिना फोटो बिगाड़े बदल सकेंगे कपड़े और स्टाइल

टेक्नोलॉजी

