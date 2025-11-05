ESTIC 2025: देशभर में बनीं 100 5G लैब, 6G तकनीक में भारत की लीडरशिप को मिलेगी नई रफ्तार

डॉ. मित्तल ने आगे बताया कि ‘भारत 6G एलायंस’ के तहत भारत ने अब तक 10 अंतरराष्ट्रीय सहयोग समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर दर्ज होने वाले 6G पेटेंट्स में भारत का 10% योगदान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह एलायंस प्रधानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप' के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।