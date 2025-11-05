Amazon और Perplexity के बीच टकराव, AI एजेंट ‘Comet’ पर लगा नियम तोड़ने का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला

Amazon Perplexity AI Cease-and-Desist: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी विकास ने अब एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दिग्गज ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) और AI स्टार्टअप Perplexity आमने-सामने आ गए हैं। मामला परप्लेक्सिटी के नए ब्रॉउजर कॉमेट (Comet) का है जो यूजर्स की तरफ से खुद ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। अमेजन का कहना है कि यह फीचर उसकी वेबसाइट के नियमों का उल्लंघन करता है और ग्राहकों की गोपनीयता के लिए खतरा है। इसी कारण अमेजन ने परप्लेक्सिटी को तुरंत नोटिस भेजकर यह फीचर बंद करने का आदेश दिया है।