कौन हैं Perplexity के फाउंडर, जिन्होंने Google Chrome खरीदने के लिए ऑफर किए 34.5 अरब डॉलर

Who is Perplexity Founder: दुनिया के सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम (Google Chrome) को खरीदने का सपना देखना भी कई कंपनियों के लिए मुश्किल है लेकिन सिर्फ तीन साल पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Perplexity AI ने ऐसा ऑफर देकर टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया है। भारतीय मूल के सीईओ अरविंद श्रीनिवास के नेतृत्व में कंपनी ने 34.5 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपये का ऑल-कैश प्रस्ताव गूगल को भेजा है। यह रकम Perplexity के अपने वैल्यूएशन से भी कहीं ज्यादा है, जिससे यह कदम सिर्फ बिजनेस डील नहीं बल्कि एक साहसिक और रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस ऑफर के साथ ही अरविंद श्रीनिवास और उनकी कंपनी सुर्खियों में आ गए हैं और अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह शख्स कौन है जिसने गूगल को उसके ही ताकतवर प्रोडक्ट के लिए खरीदने का ऑफर दे डाला। चलिए जानते हैं।