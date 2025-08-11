लोन और फर्जी ऑफर कॉल्स से हैं परेशान? बस अपने फोन में ऑन करें ये सेटिंग और हमेशा के लिए करें ब्लॉक

अगर फोन की सेटिंग्स से भी स्पैम कॉल्स बंद नहीं हो रहीं तो आप DND (Do Not Disturb) सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज में START 0 लिखकर 1909 नंबर पर भेजें। इसके अलावा TRAI का DND ऐप Google Play Store से डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और कॉल-ब्लॉकिंग फीचर ऑन करें। यह ऐप स्पैम कॉल की शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प देता है।