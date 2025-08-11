11 अगस्त 2025,

सोमवार

लोन और फर्जी ऑफर कॉल्स से हैं परेशान? बस अपने फोन में ऑन करें ये सेटिंग और हमेशा के लिए करें ब्लॉक

हर दिन आने वाली लोन, फर्जी ऑफर और टेलीमार्केटिंग कॉल्स अब आपको परेशान नहीं करेंगी। अपने फोन में बस एक आसान Spam Call Block सेटिंग ऑन करें और इन अनवांटेड कॉल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 11, 2025

Spam Call Block
Spam Call Block (Image Gemini)

Spam Call Block: अगर आप भी रोज-रोज आने वाली लोन, नौकरी या ऑफर वाली फर्जी कॉल्स से परेशान हैं तो अब राहत की खबर है। सिर्फ एक मिनट में फोन की एक सेटिंग ऑन करके आप इन अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और हमेशा के लिए चैन की सांस ले सकते हैं।

स्पैम कॉल्स क्यों हैं सिरदर्द?

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स को अनजाने नंबर से कॉल आती हैं कभी लोन का लालच, कभी नकली नौकरी का ऑफर तो कभी टेलीमार्केटिंग का झमेला रहता है। ये कॉल्स हर बार अलग नंबर से आती हैं जिससे इन्हें पहचानना और ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है।

स्मार्टफोन ब्रांड्स का बिल्ट-इन ब्लॉक फीचर

अब कई ऐसी मोबाइल कंपनियां हैं जो अपने फोन में स्पैम कॉल ब्लॉक करने का फीचर दे रही हैं। जिसकी मदद से स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करके आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इन स्पैम कॉल को ब्लॉक करने का आसान तरीका।

Samsung Galaxy फोन में

  • Phone ऐप खोलें।
  • ऊपर दाईं तरफ तीन डॉट्स (⋮) पर टैप करें।
  • Block numbers ऑप्शन चुनें।
  • Block calls from unknown numbers और Block spam and scam calls दोनों को ऑन करें।

OnePlus, Realme, Oppo, Vivo, iQoo (Google Dialer वाले) फोन में

  • Phone ऐप खोलें।
  • Settings में जाएं।
  • Caller ID & Spam सेक्शन खोलें।
  • Filter spam calls को ऑन कर दें।

Xiaomi, Poco (MIUI या HyperOS Dialer वाले) फोन में

  • Phone ऐप खोलें।
  • Caller ID & Spam में जाएं।
  • Filter spam calls ऑप्शन ऑन करें।

सरकारी DND और TRAI ऐप से भी मिलेगी मदद

अगर फोन की सेटिंग्स से भी स्पैम कॉल्स बंद नहीं हो रहीं तो आप DND (Do Not Disturb) सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज में START 0 लिखकर 1909 नंबर पर भेजें। इसके अलावा TRAI का DND ऐप Google Play Store से डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और कॉल-ब्लॉकिंग फीचर ऑन करें। यह ऐप स्पैम कॉल की शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प देता है।

इन आसान सेटिंग्स और सरकारी ऐप्स की मदद से स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करना बहुत आसान हो गया है। बस एक बार सेटिंग ऑन करें और अनवांटेड कॉल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं साथ ही अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा भी करें।

Published on:

11 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Technology / लोन और फर्जी ऑफर कॉल्स से हैं परेशान? बस अपने फोन में ऑन करें ये सेटिंग और हमेशा के लिए करें ब्लॉक

