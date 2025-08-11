लोन और फर्जी ऑफर कॉल्स से हैं परेशान? बस अपने फोन में ऑन करें ये सेटिंग और हमेशा के लिए करें ब्लॉक

Spam Call Block: अगर आप भी रोज-रोज आने वाली लोन, नौकरी या ऑफर वाली फर्जी कॉल्स से परेशान हैं तो अब राहत की खबर है। सिर्फ एक मिनट में फोन की एक सेटिंग ऑन करके आप इन अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और हमेशा के लिए चैन की सांस ले सकते हैं।
आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स को अनजाने नंबर से कॉल आती हैं कभी लोन का लालच, कभी नकली नौकरी का ऑफर तो कभी टेलीमार्केटिंग का झमेला रहता है। ये कॉल्स हर बार अलग नंबर से आती हैं जिससे इन्हें पहचानना और ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है।
अब कई ऐसी मोबाइल कंपनियां हैं जो अपने फोन में स्पैम कॉल ब्लॉक करने का फीचर दे रही हैं। जिसकी मदद से स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करके आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इन स्पैम कॉल को ब्लॉक करने का आसान तरीका।
अगर फोन की सेटिंग्स से भी स्पैम कॉल्स बंद नहीं हो रहीं तो आप DND (Do Not Disturb) सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज में START 0 लिखकर 1909 नंबर पर भेजें। इसके अलावा TRAI का DND ऐप Google Play Store से डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और कॉल-ब्लॉकिंग फीचर ऑन करें। यह ऐप स्पैम कॉल की शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प देता है।
इन आसान सेटिंग्स और सरकारी ऐप्स की मदद से स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करना बहुत आसान हो गया है। बस एक बार सेटिंग ऑन करें और अनवांटेड कॉल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं साथ ही अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा भी करें।