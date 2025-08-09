ChatGPT कहीं आपको जेल न पहुंचा दे! अब कुछ भी सर्च करने से पहले रखें इन जरूरी बातों का ध्यान

Can ChatGPT Land You in Jail: आज का समय काफी एडवांस हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और लोगों की निर्भरता इस पर तेजी से बढ़ती जा रही है। लोग छोटी-बड़ी परेशानियों से लेकर बड़े फैसलों तक, हर चीज में चैटजीपीटी से सलाह लेने लगे हैं। यह कई बार मददगार साबित होता है लेकिन ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि इसका गलत या अति-निर्भर उपयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है, यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में आगे से कुछ भी सर्च करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं।