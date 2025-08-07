OpenAI ने पेश किया GPT-OSS मॉडल, अब लैपटॉप पर भी फ्री में चलेगा एडवांस्ड AI

GPT-OSS एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो टेक्स्ट यानी लिखी हुई जानकारी बना सकता है। इसे OpenAI ने खासतौर पर इस तरह से बनाया है कि इसे चलाने में ज्यादा खर्च न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। यह मॉडल दो वर्जन में आता है। पहला वर्जन GPT-OSS-120b है जो थोड़ा बड़ा है और इसे चलाने के लिए 80GB GPU की जरूरत होती है। दूसरा वर्जन GPT-OSS-20b है जो छोटा और हल्का है और इसे सिर्फ 16GB GPU मेमोरी वाले लैपटॉप पर भी आसानी से चलाया जा सकता है।