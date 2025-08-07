Google Pay और PhonePe से पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज! RBI गवर्नर कही ये बड़ी बात, इस बैंक ने तो कर दी शुरुआत

इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि ICICI बैंक ने UPI ट्रांजैक्शन पर प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन कंपनियों का खाता ICICI बैंक में है, उनसे 100 रुपये पर 0.02 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है जिसकी अधिकतम सीमा 6 रुपये तक है। वहीं, जिनका खाता ICICI में नहीं है उनसे 100 रुपये पर 0.04 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है जिसकी अधिकतसीमा 10 तक रुपये तक है। हालांकि अभी आम लोगों या दुकानदारों से कोई फीस नहीं ली जा रही है। ये शुल्क केवल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों से लिया जा रहा है।