बाथरूम में ‘साइलेंट किलर’ बन गया गीजर: न आवाज, न दर्द… ऐसे चली गई UP के उत्कर्ष की जान, आप न करें ये भूल

गैस गीजर जब बंद और कम हवा वाली जगह में चलता है, तो वह ऑक्सीजन को तेजी से खत्म करता है। बदले में एक जहरीली गैस निकलती है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यह गैस न दिखती है, न इसकी कोई गंध होती है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह इसे सांस के साथ अंदर ले रहा है।