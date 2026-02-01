WhatsApp लेकर आ रहा शानदार फीचर, अब तय समय पर अपने आप पहुंच जाएगा मैसेज



लेटेस्ट जानकारी WABetaInfo की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, iOS के एक नए बीटा वर्जन में इस फीचर के संकेत मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यूजर्स को यह सुविधा मिल सकती है। रिपोर्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूजर पहले की तरह मैसेज टाइप करेंगे। लेकिन सेंड बटन दबाने के बजाय उन्हें समय और तारीख चुनने का विकल्प मिलेगा। समय सेट करते ही मैसेज शेड्यूल हो जाएगा और तय वक्त पर अपने आप सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है। यानी अभी आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही iOS यूजर्स को इसका फायदा मिल सकता है, और बाद में इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लाया जा सकता है।