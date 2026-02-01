22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

WhatsApp लेकर आ रहा शानदार फीचर, अब तय समय पर अपने आप पहुंच जाएगा मैसेज

रिपोर्ट के मुताबिक, iOS के एक नए बीटा वर्जन में इस फीचर के संकेत मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यूजर्स को यह सुविधा मिल सकती है। रिपोर्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूजर पहले की तरह मैसेज टाइप करेंगे। लेकिन सेंड बटन दबाने के बजाय उन्हें समय और तारीख चुनने का विकल्प मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 22, 2026

WhatsApp Schedule Messages: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम करता रहता है। कभी प्राइवेसी से जुड़ा अपडेट, तो कभी चैटिंग को आसान बनाने वाला नया टूल। अब खबर है कि कंपनी एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है, जिसका इंतजार कई लोग काफी समय से कर रहे थे-मैसेज शेड्यूल करने की सुविधा। दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी को खास मौके पर ठीक समय पर मैसेज भेजना होता है। जैसे दोस्त का जन्मदिन हो और आप 12 बजे रात तक जागकर विश करने की सोच रहे हों। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अब “Schedule Message” फीचर पर काम कर रही है।

WhatsApp: क्या है फीचर


लेटेस्ट जानकारी WABetaInfo की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, iOS के एक नए बीटा वर्जन में इस फीचर के संकेत मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यूजर्स को यह सुविधा मिल सकती है। रिपोर्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूजर पहले की तरह मैसेज टाइप करेंगे। लेकिन सेंड बटन दबाने के बजाय उन्हें समय और तारीख चुनने का विकल्प मिलेगा। समय सेट करते ही मैसेज शेड्यूल हो जाएगा और तय वक्त पर अपने आप सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है। यानी अभी आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही iOS यूजर्स को इसका फायदा मिल सकता है, और बाद में इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लाया जा सकता है।

WhatsApp: जान लें डिटेल्स


सबसे खास बात यह है कि इसके लिए एक अलग “Scheduled Messages” सेक्शन भी मिलेगा। यहां यूजर उन सभी मैसेज की लिस्ट देख सकेंगे, जिन्हें उन्होंने पहले से शेड्यूल कर रखा है। जरूरत पड़े तो उन्हें एडिट या डिलीट भी किया जा सकेगा। इस फीचर का इस्तेमाल सिर्फ जन्मदिन या सालगिरह की शुभकामनाएं भेजने के लिए ही नहीं, बल्कि रिमाइंडर, जरूरी अपडेट या प्रोफेशनल मैसेज भेजने में भी किया जा सकेगा। खासतौर पर बिजनेस यूजर्स के लिए यह सुविधा काफी काम की साबित हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Feb 2026 08:31 pm

Published on:

22 Feb 2026 08:30 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp लेकर आ रहा शानदार फीचर, अब तय समय पर अपने आप पहुंच जाएगा मैसेज

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो टूक, बोले- अच्छे काम का अपमान किया…

Ashwini Vaishnaw on Galgotias University Row
राष्ट्रीय

गाड़ी की RC खो गई है तो अब टेंशन खत्म! ये तरीका अपनाकर बिना RTO गए मिनटों में डाउनलोड करें आरसी

Online RC download
टेक्नोलॉजी

नेट बंद है? बस एक कोड डायल करें, बिना इंटरनेट भी हो जाएगा UPI पेमेंट, जानें यूपीआई का छिपा हुआ फीचर

UPI payments without internet
टेक्नोलॉजी

AI समिट 2026 में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मैं बचपन से पढ़ता आया हूं पत्रिका

Ashwini Vaishnaw Press Conference
राष्ट्रीय

दिल्ली के ट्रैफिक जाम से परेशान हुए ब्रिटेन के पूर्व पीएम, मजाकिया लहजे में बोले- AI बहुत कुछ कर सकता है लेकिन…

India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.