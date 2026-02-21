नेट बंद है? बस एक कोड डायल करें, बिना इंटरनेट भी हो जाएगा UPI पेमेंट, जानें यूपीआई का छिपा हुआ फीचर

UPI payments without internet: इस डिजिटल दौर में UPI पेमेंट करना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल और मोबाइल रिचार्ज तक, ज्यादातर भुगतान हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। Google Pay, Paytm, Phone Pay और BHIM जैसे ऐप्स ने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया है। लेकिन सोचिए तब क्या होगा? अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, कई बार फोन में नेटवर्क नहीं आता, डेटा खत्म हो जाता है या फिर हम ऐसे इलाके में होते हैं जहां इंटरनेट कमजोर होता है। ऐसे में कई बार हमारा जरूरी भुगतान अटक सकता है।