नेट बंद है? बस एक कोड डायल करें, बिना इंटरनेट भी हो जाएगा UPI पेमेंट, जानें यूपीआई का छिपा हुआ फीचर

UPI payments without internet: इस डिजिटल दौर में UPI पेमेंट करना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल और मोबाइल रिचार्ज तक, ज्यादातर भुगतान हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। Google Pay, Paytm, Phone Pay और BHIM जैसे ऐप्स ने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया है। लेकिन सोचिए तब क्या होगा? अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, कई बार फोन में नेटवर्क नहीं आता, डेटा खत्म हो जाता है या फिर हम ऐसे इलाके में होते हैं जहां इंटरनेट कमजोर होता है। ऐसे में कई बार हमारा जरूरी भुगतान अटक सकता है।
बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट किया जा सकता है। यह सुविधा National Payments Corporation of India (NPCI) ने USSD आधारित सेवा के रूप में शुरू की थी। यह सेवा 2022 से देशभर में शुरू कर दी गई थी। खासतौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी है जहां इंटरनेट की समस्या ज्यादा बनी रहती है।
यह सेवा *99# USSD कोड के जरिए काम करती है। इसमें इंटरनेट, मोबाइल डेटा या Wifi (वाई-फाई) की जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण मोबाइल नेटवर्क (जिससे कॉल लगती है) के जरिए भी आप अपना पेमेंट किसी को भी आसानी से कर सकते है।
