क्या आपका फोन और AI पहले से दे सकते हैं भूकंप की चेतावनी? Malaysia के खतरनाक भूकंप को कैसे मापा गया?

सैटेलाइट सीधे भूकंप की भविष्यवाणी नहीं करते। वे धरती की सतह में होने वाले बदलाव को महसूस करते है। वे प्लेटों की हलचल या जमीन का उठना-धंसना, मापते हैं। उसके बाद GPS और रिमोट सेंसिंग तकनीक से वैज्ञानिक समझते हैं कि किस इलाके में दबाव बढ़ रहा है। AI इन आंकड़ों का बारीक अध्ययन करता है। इससे जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और बेहतर तैयारी संभव होती है। फिलहाल विज्ञान इतनी सटीकता तक नहीं पहुंचा है कि किसी खास दिन और समय का भूकंप पहले से बताया जा सके। AI संभावनाएं देखता है उनका आकलन करता है लेकिन 100% सटीक भविष्यवाणी अभी संभव नहीं है।