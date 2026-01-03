Realme 16 Pro: 200MP कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस के साथ नए साल का आगाज, 6 जनवरी को उठेगा पर्दा

Realme 16 Pro Launch Date in India: स्मार्टफोन बाजार में नए साल की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है। रियलमी (Realme) ने कन्फर्म कर दिया है कि वह अपनी नंबर सीरीज का नया योद्धा, Realme 16 Pro भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है। इस बार कंपनी ने प्रो मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जो आमतौर पर महंगे फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 7000mAh की जंबो बैटरी और 200MP के कैमरे की हो रही है।