Instagram New Update 2026: AI से बढ़ी मुश्किलें, Instagram अब असली कंटेंट पर लगाएगा दांव

Instagram New Update 2026 (Image: Gemini)
Instagram New Update 2026: सोशल मीडिया की चमक-दमक भरी दुनिया अब खुद अपने ही बनाए मानकों से जूझ रही है। खासतौर पर Instagram, जहां सालों तक परफेक्ट चेहरे, हाई-क्वालिटी तस्वीरें और प्रोफेशनल लुक ही सफलता की कुंजी माने जाते रहे। अब वही प्लेटफॉर्म मान रहा है कि यह 'परफेक्शन' उसके लिए परेशानी बनती जा रही है।
नए साल पर एक लंबा नोट साझा करते हुए Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने खुलकर स्वीकार किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते असर ने सोशल मीडिया की बुनियाद को हिला दिया है। उनका कहना है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर Instagram ने खुद को नहीं बदला, तो वह पीछे छूट सकता है।
मोसेरी की सबसे बड़ी चिंता AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर है। आज तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि कंप्यूटर से तैयार किया गया कंटेंट बिल्कुल असली जैसा दिखता है। कई बार यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि सामने दिख रही तस्वीर किसी इंसान की है या किसी सॉफ्टवेयर की रचना।
उनके मुताबिक, यही वह बिंदु है जहां Instagram को सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जिस 'असलीपन' और इंसानी जुड़ाव ने क्रिएटर्स को खास बनाया था, वही अब कुछ टूल्स की मदद से कोई भी दोहरा सकता है। नतीजा यह है कि फीड धीरे-धीरे बनावटी कंटेंट से भरती जा रही है।
इस पूरी चुनौती को लेकर मोसेरी ने यह भी माना कि AI-जनरेटेड कंटेंट को पकड़ने की कोशिश हमेशा कामयाब नहीं होगी। तकनीक हर दिन और बेहतर होती जा रही है। ऐसे में हर नकली चीज को पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है।
इसी सोच के साथ Meta अब रणनीति बदलने की दिशा में सोच रहा है। कंपनी का फोकस इस बात पर होगा कि असली फोटो और वीडियो को शुरुआत से ही पहचान दी जाए। इसके लिए कैमरा बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें फोटो खींचते ही उस पर एक डिजिटल पहचान जुड़ जाए। यानी यह साबित किया जा सके कि तस्वीर वाकई कैमरे से ली गई है, AI से नहीं बनी।
मोसेरी के बयान का एक और दिलचस्प पहलू Instagram की पुरानी सोच से जुड़ा है। उन्होंने संकेत दिया कि प्लेटफॉर्म का वह झुकाव, जहां सिर्फ पॉलिश्ड और प्रोफेशनल तस्वीरों को अहमियत दी जाती थी, अब बदल रहा है।
AI के इस दौर में जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें लोगों को शक में डालती हैं। इसके उलट, थोड़ी-सी कमी, बिना एडिट किया गया वीडियो या साधारण सी फोटो अब यह बताने का जरिया बन रही है कि सामने वाला असली इंसान है। मोसेरी का मानना है कि कई समझदार क्रिएटर्स अब जानबूझकर अनप्रोड्यूस्ड और साधारण कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी सच्चाई साफ दिखाई दे।
Instagram प्रमुख ने आगे यह भी कहा कि आने वाले समय में प्लेटफॉर्म को कई स्तरों पर बदलाव करने होंगे। बेहतर क्रिएटिव टूल्स, AI कंटेंट की साफ पहचान, अकाउंट्स की विश्वसनीयता से जुड़े संकेत और ओरिजिनल कंटेंट को ज़्यादा प्राथमिकता ये सभी बातें उनकी सूची में शामिल हैं। हालांकि, इन बदलावों को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग