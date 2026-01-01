1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram New Update 2026: AI से बढ़ी मुश्किलें, Instagram अब असली कंटेंट पर लगाएगा दांव

Instagram New Update 2026: अब नहीं चलेंगे बनावटी चेहरे! एडम मोसेरी ने दी बड़ी चेतावनी। AI कंटेंट से निपटने के लिए मेटा ने बदला प्लान, अब असली और नकली की पहचान होगी ऐसे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 01, 2026

Instagram New Update 2026

Instagram New Update 2026 (Image: Gemini)

Instagram New Update 2026: सोशल मीडिया की चमक-दमक भरी दुनिया अब खुद अपने ही बनाए मानकों से जूझ रही है। खासतौर पर Instagram, जहां सालों तक परफेक्ट चेहरे, हाई-क्वालिटी तस्वीरें और प्रोफेशनल लुक ही सफलता की कुंजी माने जाते रहे। अब वही प्लेटफॉर्म मान रहा है कि यह 'परफेक्शन' उसके लिए परेशानी बनती जा रही है।

नए साल पर एक लंबा नोट साझा करते हुए Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने खुलकर स्वीकार किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते असर ने सोशल मीडिया की बुनियाद को हिला दिया है। उनका कहना है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर Instagram ने खुद को नहीं बदला, तो वह पीछे छूट सकता है।

जब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए

मोसेरी की सबसे बड़ी चिंता AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर है। आज तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि कंप्यूटर से तैयार किया गया कंटेंट बिल्कुल असली जैसा दिखता है। कई बार यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि सामने दिख रही तस्वीर किसी इंसान की है या किसी सॉफ्टवेयर की रचना।

उनके मुताबिक, यही वह बिंदु है जहां Instagram को सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जिस 'असलीपन' और इंसानी जुड़ाव ने क्रिएटर्स को खास बनाया था, वही अब कुछ टूल्स की मदद से कोई भी दोहरा सकता है। नतीजा यह है कि फीड धीरे-धीरे बनावटी कंटेंट से भरती जा रही है।

नकली पकड़ने से ज्यादा जरूरी असली पहचानना

इस पूरी चुनौती को लेकर मोसेरी ने यह भी माना कि AI-जनरेटेड कंटेंट को पकड़ने की कोशिश हमेशा कामयाब नहीं होगी। तकनीक हर दिन और बेहतर होती जा रही है। ऐसे में हर नकली चीज को पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है।

इसी सोच के साथ Meta अब रणनीति बदलने की दिशा में सोच रहा है। कंपनी का फोकस इस बात पर होगा कि असली फोटो और वीडियो को शुरुआत से ही पहचान दी जाए। इसके लिए कैमरा बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें फोटो खींचते ही उस पर एक डिजिटल पहचान जुड़ जाए। यानी यह साबित किया जा सके कि तस्वीर वाकई कैमरे से ली गई है, AI से नहीं बनी।

परफेक्ट फीड का दौर खत्म?

मोसेरी के बयान का एक और दिलचस्प पहलू Instagram की पुरानी सोच से जुड़ा है। उन्होंने संकेत दिया कि प्लेटफॉर्म का वह झुकाव, जहां सिर्फ पॉलिश्ड और प्रोफेशनल तस्वीरों को अहमियत दी जाती थी, अब बदल रहा है।

AI के इस दौर में जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें लोगों को शक में डालती हैं। इसके उलट, थोड़ी-सी कमी, बिना एडिट किया गया वीडियो या साधारण सी फोटो अब यह बताने का जरिया बन रही है कि सामने वाला असली इंसान है। मोसेरी का मानना है कि कई समझदार क्रिएटर्स अब जानबूझकर अनप्रोड्यूस्ड और साधारण कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी सच्चाई साफ दिखाई दे।

आगे की राह क्या होगी?

Instagram प्रमुख ने आगे यह भी कहा कि आने वाले समय में प्लेटफॉर्म को कई स्तरों पर बदलाव करने होंगे। बेहतर क्रिएटिव टूल्स, AI कंटेंट की साफ पहचान, अकाउंट्स की विश्वसनीयता से जुड़े संकेत और ओरिजिनल कंटेंट को ज़्यादा प्राथमिकता ये सभी बातें उनकी सूची में शामिल हैं। हालांकि, इन बदलावों को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

राशन कोटेदार कर रहा है मनमानी? अब नहीं चलेगी ‘दादागिरी’, बस इस नंबर पर करें कॉल और सिखाएं सबक
टेक्नोलॉजी
Ration Card Complaint Number

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

01 Jan 2026 03:33 pm

Hindi News / Technology / Instagram New Update 2026: AI से बढ़ी मुश्किलें, Instagram अब असली कंटेंट पर लगाएगा दांव

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Rail Ticket Cashback Offer: 14 जनवरी से सस्ता होगा रेल सफर! जनरल टिकट बुकिंग पर रेलवे दे रहा है ‘कैशबैक’ का तोहफा

Rail Ticket Cashback Offer
टेक्नोलॉजी

राशन कोटेदार कर रहा है मनमानी? अब नहीं चलेगी ‘दादागिरी’, बस इस नंबर पर करें कॉल और सिखाएं सबक

Ration Card Complaint Number
टेक्नोलॉजी

कहीं आपकी ‘जासूसी’ तो नहीं कर रहा ChatGPT? निजी पलों की बातें हो रही हैं रिकॉर्ड, ऐसे लगाएं लगाम

ChatGPT Privacy Settings in Hindi
टेक्नोलॉजी

Google Doodle New Year 2026: गूगल पर क्लिक करते ही फूट रहा है ‘पार्टी पॉपर’, नए साल के स्वागत का ये अंदाज देखा क्या?

Google Doodle New Year 2026
टेक्नोलॉजी

iPhone 16 का जलवा: सस्ता एंड्रॉइड छोड़ अब आईफोन का दीवाना हुआ भारत, तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड

iPhone 16 sales in India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.