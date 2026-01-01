Instagram New Update 2026: AI से बढ़ी मुश्किलें, Instagram अब असली कंटेंट पर लगाएगा दांव

इसी सोच के साथ Meta अब रणनीति बदलने की दिशा में सोच रहा है। कंपनी का फोकस इस बात पर होगा कि असली फोटो और वीडियो को शुरुआत से ही पहचान दी जाए। इसके लिए कैमरा बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें फोटो खींचते ही उस पर एक डिजिटल पहचान जुड़ जाए। यानी यह साबित किया जा सके कि तस्वीर वाकई कैमरे से ली गई है, AI से नहीं बनी।