टेक्नोलॉजी

राशन कोटेदार कर रहा है मनमानी? अब नहीं चलेगी 'दादागिरी', बस इस नंबर पर करें कॉल और सिखाएं सबक

Ration Card Complaint Number: राशन डीलर कम दे रहा है अनाज? अब 14457 या WhatsApp पर करें सीधी शिकायत। कोटेदार की मनमानी रोकने के लिए नोट करें ये जरूरी नंबर।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 01, 2026

Ration Card Complaint Number

Ration Card Complaint Number (Image: Gemini)

Ration Card Complaint Number: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने कोटे की दुकान पर जाकर आपको डीलर की मनमानी का शिकार होना पड़ता है, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। कई बार देखने में आता है कि राशन डीलर या तो राशन कम तोलता है, या फिर सर्वर डाउन का बहाना बनाकर आपको खाली हाथ लौटा देता है। कभी-कभी तो खराब अनाज थमा दिया जाता है।

अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब घबराने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन माफियाओं और भ्रष्ट डीलरों पर नकेल कसने के लिए एक रामबाण इलाज निकाला है। सरकार ने अन्न सहायता (Anna Sahayata) नाम से एक नई पहल शुरू की है, जो सीधे आपकी शिकायत सुनेगी।

अब WhatsApp पर लगेगी डीलर की क्लास

अक्सर लोग शिकायत करने से इसलिए डरते हैं कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर कौन काटेगा? या फिर शिकायत कैसे करनी है, यह पता ही नहीं होता। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है।

अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से WhatsApp के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बस अपने फोन में +91 9868200445 नंबर सेव करना है और उस पर 'Hi' लिखकर भेजना है। इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी और आपकी शिकायत सीधे सिस्टम में दर्ज हो जाएगी।

इन दो नंबरों को अभी कर लें नोट

सरकार ने शिकायत के लिए दो आसान रास्ते दिए हैं। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं।

कॉल करके: अगर आप मैसेज टाइप नहीं करना चाहते, तो सीधे 14457 पर कॉल करें। यह एक टोल-फ्री नंबर है, यानी कॉल करने का कोई पैसा नहीं लगेगा।

WhatsApp करके: अगर आप स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, तो 986820 0445 पर मैसेज करें। आप चाहें तो दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन करके भी सीधे शिकायत पेज पर पहुंच सकते हैं।

किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत?

  • यह सुविधा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, आप इन गंभीर मुद्दों पर अपनी आवाज उठा सकते हैं।
  • अगर डीलर तय मात्रा से कम अनाज (गेहूं, चावल) दे रहा है।
  • अगर आपसे सरकार द्वारा तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं (वैसे तो PMGKAY में राशन फ्री है)।
  • अगर डीलर दुकान नहीं खोलता या राशन देने से मना करता है।
  • अगर आपको अनाज की क्वालिटी खराब (सड़ा-गला) दी जा रही है।
  • अगर 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) के तहत दूसरे राज्य में राशन लेने में दिक्कत आ रही है।

सरकार का वादा: सुनवाई भी होगी, कार्रवाई भी

विभाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साफ लिखा ह, "आप अकेले नहीं हैं। राशन से जुड़ी हर समस्या में अन्न सहायता आपके साथ है।" सरकार का मकसद साफ है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे।

तो अगली बार अगर कोई कोटेदार आपको परेशान करे, तो बहस करने में वक्त बर्बाद न करें। बस फोन निकालें और सरकार को बताएं। आपकी एक शिकायत न सिर्फ आपकी मदद करेगी, बल्कि सिस्टम को सुधारने में भी योगदान देगी।

नोट: यह सुविधा वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना को और मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है।

