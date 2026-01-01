राशन कोटेदार कर रहा है मनमानी? अब नहीं चलेगी ‘दादागिरी’, बस इस नंबर पर करें कॉल और सिखाएं सबक

Ration Card Complaint Number: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने कोटे की दुकान पर जाकर आपको डीलर की मनमानी का शिकार होना पड़ता है, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। कई बार देखने में आता है कि राशन डीलर या तो राशन कम तोलता है, या फिर सर्वर डाउन का बहाना बनाकर आपको खाली हाथ लौटा देता है। कभी-कभी तो खराब अनाज थमा दिया जाता है।