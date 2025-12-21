PVC Ration Card: अब पुराने कागज वाले राशन कार्ड का झंझट खत्म! घर बैठे मोबाइल बनाएं प्लास्टिक कार्ड, ये है तरीका

डिजिटल इंडिया के इस दौर में जब आपकी जेब में आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक सब कुछ प्लास्टिक यानी PVC फॉर्म में है, तो राशन कार्ड कागज का क्यों रहे? सरकार ने अब ई-राशन कार्ड की सुविधा को इतना आसान कर दिया है कि आप अपने पुराने कार्ड को बिल्कुल ATM कार्ड जैसा स्मार्ट और मजबूत बनवा सकते हैं।