टेक्नोलॉजी

PVC Ration Card: अब पुराने कागज वाले राशन कार्ड का झंझट खत्म! घर बैठे मोबाइल बनाएं प्लास्टिक कार्ड, ये है तरीका

क्या आपका राशन कार्ड भी फट गया है? अब उसे PVC Ration Card में बदलें। जानिए DigiLocker से राशन कार्ड डाउनलोड कर उसे स्मार्ट कार्ड बनाने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 21, 2025

PVC Ration Card

PVC Ration Card (Image: Gemini)

PVC Ration Card: क्या आपको भी हर महीने राशन की दुकान पर वो पुराना, पीला पड़ चुका राशन कार्ड ले जाने में डर लगता है? डर इस बात का कि कहीं उसका पन्ना न फट जाए या बारिश में भीग न जाए। अगर हां, तो अब वक्त आ गया है उस फटे-पुराने रजिस्टर को अलविदा कहने का।

डिजिटल इंडिया के इस दौर में जब आपकी जेब में आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक सब कुछ प्लास्टिक यानी PVC फॉर्म में है, तो राशन कार्ड कागज का क्यों रहे? सरकार ने अब ई-राशन कार्ड की सुविधा को इतना आसान कर दिया है कि आप अपने पुराने कार्ड को बिल्कुल ATM कार्ड जैसा स्मार्ट और मजबूत बनवा सकते हैं।

न फटने का डर, न गलने की चिंता। इसे बनाना भी उतना ही आसान है, जितना मोबाइल में रिचार्ज करना। आइए, समझते हैं कि आप अपना स्मार्ट राशन कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं।

अब पुराने कागज की जगह लें Digital Ration Card

सबसे पहले एक बात साफ कर लें। सरकार अब आपको राशन कार्ड प्रिंट करके घर नहीं भेजती है। लेकिन, सरकार ने DigiLocker और खाद्य विभाग की वेबसाइट के जरिए आपको यह आजादी दे दी है कि आप अपना कार्ड खुद डाउनलोड करें और उसे अपनी मर्जी से पीवीसी कार्ड (PVC Card) पर प्रिंट करवा लें।

यह कार्ड देखने में बिल्कुल आपके ड्राइविंग लाइसेंस या डेबिट कार्ड जैसा लगता है। इसे वॉलेट में रखना आसान है और यह सालों-साल खराब भी नहीं होता है।

How to Download Ration Card: मिनटों में फोन में आ जाएगा आपका ई-राशन कार्ड

आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस अपना स्मार्टफोन उठाइए और नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे भरोसेमंद तरीका DigiLocker है।

  • ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले Google Play Store से DigiLocker ऐप इंस्टॉल करें (यह सरकारी ऐप है)।
  • लॉगइन/साइन अप: अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए इसमें लॉगइन करें।
  • सर्च करें: ऐप के होम पेज पर सर्च बार में 'Ration Card' लिखें।
  • राज्य चुनें: अब अपने राज्य (State) के नाम पर क्लिक करें और अपना राशन कार्ड नंबर डालें।
  • डाउनलोड करें कॉपी: 'Get Document' पर क्लिक करते ही आपका ओरिजिनल डिजिटल राशन कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे PDF फॉर्मेट में अपने फोन में सेव कर लें।

(वैकल्पिक तरीका: आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।)

PVC Ration Card Process: ATM जैसे कार्ड में ऐसे बदलें ई-राशन कार्ड

अब आपके फोन में जो PDF डाउनलोड हुई है, वही आपका असली ई-राशन कार्ड है। अब इसे प्लास्टिक कार्ड में बदलने के लिए यह करें।

  • इस PDF फाइल को लेकर आप अपने मोहल्ले की किसी भी ऐसी दुकान पर जाएं, जहां फोटोकॉपी या प्रिंटिंग होती है (जैसे जन सेवा केंद्र, ई-मित्र या साइबर कैफे)।
  • उन्हें कहें कि इस फाइल को PVC Card (प्लास्टिक कार्ड) पर प्रिंट कर दें।
  • दुकानदार आपसे 20 से 50 रुपये तक का चार्ज ले सकता है और कुछ ही मिनटों में आपको हाथ में एक चमचमाता, मजबूत राशन कार्ड मिल जाएगा।

Digital Ration Card Benefits: अब डीलर नहीं कर पाएगा गड़बड़ी

पहले डीलर आपके कार्ड पर पेन से लिखता था कि कितना गेहूं या चावल दिया। कई बार वो लिखावट समझ भी नहीं आती थी। लेकिन इस नए पीवीसी कार्ड के साथ वो समस्या भी खत्म है।

अब सारा डेटा ऑनलाइन है। जब आप राशन लेने जाएंगे, तो डीलर POS मशीन में एंट्री करेगा। आपने कब और कितना राशन लिया, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी। आप चाहें तो 'Mera Ration' ऐप पर अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। यानी कार्ड सिर्फ एक पहचान है, बाकी सारा हिसाब-किताब डिजिटल रहेगा।

नोट: PVC राशन कार्ड सरकार द्वारा अलग से जारी नहीं किया जाता, बल्कि यह ई-राशन कार्ड की ही एक प्रिंट कॉपी है जिसे आप अपनी सुविधा के लिए बनवाते हैं। राशन लेने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और अंगूठा (Biometric) ही मुख्य रूप से मान्य होता है।

