घर बैठे अपने फोन से ऐसे करें Ration Card e-KYC, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Ration Card e-KYC (Image: Patrika.com)
Ration Card e-KYC Online: अगर आप सरकारी राशन योजना का फायदा उठाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। केंद्र सरकार ने अब राशन कार्ड की e-KYC अनिवार्य कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने समय पर e-KYC नहीं कराई, तो आपका राशन बंद हो सकता है और नाम भी लिस्ट से हटाया जा सकता है। राशन कार्ड सिर्फ फ्री अनाज पाने का डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि इसे पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसका समय-समय पर वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है।
सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि हर कार्डधारक को हर पांच साल में e-KYC कराना जरूरी होगा। जिन लोगों ने करीब 2013 में यह प्रक्रिया कराई थी उन्हें अब दोबारा अपडेट जरूर करना होगा। अच्छी बात यह है कि ये काम अब काफी आसान हो चुका है और ज्यादातर लोग इसे अपने फोन से घर बैठे पूरा कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में Mera Ration ऐप और Aadhaar FaceRD ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप खोलते ही आपको अपना लोकेशन चुनना है, फिर आधार नंबर डालकर कैप्चा भरना है और OTP दर्ज करना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी आधार से जुड़ी जानकारी दिखाई देती है। अब Face e-KYC विकल्प चुनकर अपने फोन के कैमरे से फेस स्कैन करना होगा। स्कैन सफल होते ही आपकी e-KYC पूरी हो जाती है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
e-KYC पूरा करने के बाद आप एक बार फिर ऐप में लॉगिन करके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधार नंबर और OTP डालने के बाद स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिखाई देता है। अगर स्टेटस में Y दिखता है तो आपकी e-KYC हो चुकी है, और अगर N दिखे तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
कई बार मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं करते या इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है। ऐसे में आप सीधे अपने राशन डीलर के पास जा सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर पर भी e-KYC कराई जा सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाना होगा। वहां आपका फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन करके तुरंत प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मुफ्त राशन का लाभ सिर्फ सही और योग्य लोगों तक पहुंचे। e-KYC की मदद से फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट पहचान और गलत लाभार्थियों को रोका जा सकेगा। इससे योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों को बिना रुकावट अनाज मिलता रहेगा।
अगर अभी तक आपने e-KYC पूरी नहीं की है, तो देरी न करें। कुछ मिनट का यह ऑनलाइन काम आपको आगे होने वाली परेशानी से बचा देगा।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग