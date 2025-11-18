घर बैठे अपने फोन से ऐसे करें Ration Card e-KYC, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Ration Card e-KYC Online: अगर आप सरकारी राशन योजना का फायदा उठाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। केंद्र सरकार ने अब राशन कार्ड की e-KYC अनिवार्य कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने समय पर e-KYC नहीं कराई, तो आपका राशन बंद हो सकता है और नाम भी लिस्ट से हटाया जा सकता है। राशन कार्ड सिर्फ फ्री अनाज पाने का डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि इसे पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसका समय-समय पर वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है।