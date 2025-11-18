भारत में लॉन्च हुए Oppo Find X9 और X9 Pro: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और मुकाबला

Oppo Find X9 X9 Pro: चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने आखिरकार अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X9 और Find X9 Pro को भारत में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह लॉन्च चीन में डेब्यू के करीब 20 दिन बाद हुआ है। दोनों फोन दिखने में प्रीमियम हैं, साथ ही इनमें इतने दमदार फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि इन स्मार्टफोन्स की बैटरी हल्के-फुल्के इस्तेमाल में दो दिन तक आराम से चल सकती है। चलिए इस आर्टिकल में हम इन दोनों फ्लैगशिप फोन्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं और ये किस सेगमेंट में किससे मुकाबला करेंगे।