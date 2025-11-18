भारत में लॉन्च हुए Oppo Find X9 और X9 Pro: जानें कीमत, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और मुकाबला

Oppo Find X9 X9 Pro Launched in India (Image: Oppo)
Oppo Find X9 X9 Pro: चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने आखिरकार अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X9 और Find X9 Pro को भारत में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह लॉन्च चीन में डेब्यू के करीब 20 दिन बाद हुआ है। दोनों फोन दिखने में प्रीमियम हैं, साथ ही इनमें इतने दमदार फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि इन स्मार्टफोन्स की बैटरी हल्के-फुल्के इस्तेमाल में दो दिन तक आराम से चल सकती है। चलिए इस आर्टिकल में हम इन दोनों फ्लैगशिप फोन्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं और ये किस सेगमेंट में किससे मुकाबला करेंगे।
Oppo ने Find X9 को दो वेरिएंट्स में पेश किया है जबकि Find X9 Pro एक ही मॉडल में उपलब्ध होगा। Find X9 की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 84,999 रुपये तक जाता है। यह फोन स्पेस ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे, वेलवेट रेड और व्हाइट रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
Pro मॉडल की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है जिसे सिल्क व्हाइट, टाइटेनियम चारकोल और वेलवेट रेड कलर्स में खरीदा जा सकता है। ध्यान रहे, इनमें किसी तरह के लॉन्च ऑफर्स शामिल नहीं हैं। दोनों फोन आज दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं।
Find X9 में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। Pro मॉडल में स्क्रीन थोड़ी बड़ी 6.78-इंच है और यह LTPO AMOLED टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसका मतलब है कि इसका रिफ्रेश रेट जरूरत के अनुसार बदलता रहता है।
दोनों डिस्प्ले Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आते हैं। हालांकि, Find X9 Pro में Gorilla Glass Victus 2 की मजबूती मिलती है जबकि नॉर्मल X9 में Gorilla Glass 7i है।
दोनों हैंडसेट्स में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया गया है जो TSMC की दूसरी पीढ़ी की 3nm प्रोसेस टेक्नॉलजी पर बना है। इसमें तेज परफॉर्मेंस, बेहतर बैटरी एफिशिएंसी और मजबूत AI प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। इसमें 4.21 GHz का प्राइम कोर, तीन 3.5 GHz के परफॉर्मेंस कोर और चार 2.7 GHz के एफिशिएंसी कोर दिए गए हैं।
दोनों फोन LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं जिससे मल्टीटास्किंग और ऐप लोडिंग स्पीड बेहद स्मूद रहती है। सॉफ्टवेयर की बात करें, तो यह ColorOS 16 (Android 16 बेस्ड) पर चलते हैं जिसमें नया Luminous Rendering Engine और Trinity Engine दिया गया है जो एनीमेशन और ऐप ट्रांजिशन को और तेज बनाता है।
दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। Find X9 में 50MP का मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस मिलता है। लेकिन Pro मॉडल इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इसमें भी 50MP का प्राइमरी कैमरा है लेकिन इसमें बड़ा सेंसर इस्तेमाल किया गया है। इसका टेलीफोटो कैमरा 200MP का है, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है और बेहद शार्प तस्वीरें लेने में सक्षम है।
सेल्फी कैमरा भी Pro मॉडल में अपग्रेडेड है, 50MP का PDAF वाला सेंसर मिलता है जबकि नॉर्मल X9 में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Find X9 में 7025mAh की बैटरी दी गई है जबकि Find X9 Pro में इससे भी बड़ी 7500mAh की बैटर मौजूद है। Oppo का कहना है कि बैटरी हल्के से मध्यम उपयोग में दो दिन तक चल सकती है। दोनों फोन 80W वायर्ड चार्जिंग, 50W वायरलेस और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।
कनेक्टिविटी के लिहाज से 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, डुअल-बैंड GPS, NFC, IR ब्लास्टर और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। Pro मॉडल में USB 3.2 मिलता है।
भारत में Oppo Find X9 और X9 Pro प्रीमियम और अल्ट्रा-फ्लैगशिप सेगमेंट में टक्कर देंगे। कीमत और स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इनका मुकाबला मुख्य रूप से OnePlus 15, Vivo X300 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra और कुछ हद तक iQOO 13 Pro जैसे फोन्स से है। इन सभी में टॉप-टियर कैमरा सेटअप, प्रीमियम डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और हाई-एंड प्रोसेसर मिलते हैं। यानी Find X9 सीरीज को भारत में बेहद मजबूत लाइनअप से भिड़ना होगा।
कुल मिलाकर, Oppo Find X9 सीरीज उन यूजर्स के लिए है जो प्रीमियम डिजाइन, पावरफुल हार्डवेयर, बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। Find X9 जहां हाई-एंड प्राइस में मजबूत पैकेज देता है वहीं Find X9 Pro फोटोग्राफी और डिस्प्ले के मामले में एक फ्लैगशिप जैसी फील देता है।
