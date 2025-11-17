माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज छात्रों को एक साल के लिए फ्री दे रहा Microsoft 365 Personal, ऐसे करें साइन अप

Microsoft 365 Personal for Students: अगर आप कॉलेज के छात्र हैं और पढ़ाई-लिखाई के दौरान Word, Excel या PowerPoint जैसे टूल्स की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा ऑफर शुरू कर दिया है, जिसमें Microsoft 365 Personal का एक साल के लिए फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। इसमें प्रीमियम ऐप्स के साथ AI फीचर्स और Copilot भी शामिल है। यानी अब असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट पहले से कहीं आसान हो सकते हैं।