माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज छात्रों को एक साल के लिए फ्री दे रहा Microsoft 365 Personal, ऐसे करें साइन अप

Microsoft 365 Personal Free for Students (Image: Freepik)
Microsoft 365 Personal for Students: अगर आप कॉलेज के छात्र हैं और पढ़ाई-लिखाई के दौरान Word, Excel या PowerPoint जैसे टूल्स की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा ऑफर शुरू कर दिया है, जिसमें Microsoft 365 Personal का एक साल के लिए फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। इसमें प्रीमियम ऐप्स के साथ AI फीचर्स और Copilot भी शामिल है। यानी अब असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट पहले से कहीं आसान हो सकते हैं।
इस ऑफर के लिए कोई लंबी-चौड़ी शर्तें नहीं रखी गई हैं। अगर आपके पास किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वैलिड ईमेल आईडी है तो आप सीधे साइन अप कर सकते हैं। कई छात्रों ने अपनी ईमेल से ट्राई किया और उन्हें ''Your offer is on its way'' का मैसेज मिला है, साथ ही बताया गया कि कन्फर्मेशन ईमेल 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे यह इंस्टेंट एक्टिवेशन नहीं है थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
इस फ्री सब्सक्रिप्शन में छात्रों को Microsoft 365 Personal का पूरा प्रीमियम पैक मिलता है। यानी Word, Excel, PowerPoint, Teams और SharePoint जैसे सभी ऐप्स का फुल एक्सेस दिया जाएगा। इसके साथ Copilot का AI असिस्टेंट भी हर ऐप में उपलब्ध होगा जिसमें Vision, Deep Research और Podcasts जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।
इमेज और वीडियो बनाने वाले टूल भी मिलते हैं। सबसे बड़ी सुविधा 1TB OneDrive स्टोरेज है, जिसमें आप अपने नोट्स, प्रोजेक्ट, रिसर्च फाइलें, फोटो और असाइनमेंट आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं।
साइन-अप पेज किसी देश को ब्लॉक नहीं करता है इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से से छात्र इस ऑफर को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एडवांस एआई फीचर्स खासकर Copilot के एडवांस टूल्स मुख्य रूप से अमेरिका, यूके और कनाडा के छात्रों के लिए बेहतर तरीके से उपलब्ध बताए गए हैं। इसके बावजूद, अधिकांश देशों में छात्रों को Microsoft 365 Personal की प्रीमियम सुविधाएं मिल रही हैं।
सेमेस्टर शुरू होते ही असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, नोट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स फ्री या सस्ते डिजिटल टूल्स ढूंढते हैं। अगर पूरा साल Microsoft 365 बिना एक रुपये खर्च किए मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? न स्टोरेज की टेंशन और न ही हर महीने पैसे भरने की चिंता है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग