अब गलत शिकायतों पर लगेगी ब्रेक, UBER ने लॉन्च किया वीडियो कॉल फीचर, जयपुर समेत इन 10 शहरों से शुरुआत

Uber Video Recording Feature (Image: Freepik)
Uber Video Recording Feature: उबर ने भारत में अपने ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एक नया इन-ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से ड्राइवर सफर के दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। यह फीचर खास तौर पर उन स्थितियों में मदद करेगा जहां ड्राइवरों को गलत शिकायतों या बदसलूकी के आरोपों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में यह फीचर देश के 10 शहरों में पायलट के रूप में जारी किया गया है।
कई उबर ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां कुछ यात्री छोटी-छोटी बातों पर अनुचित शिकायत करने की धमकी देते हैं। इस वजह से ड्राइवरों पर जुर्माना लगता है और कई बार अकाउंट भी अस्थायी रूप से बंद हो जाता है।
ड्राइवरों का कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग से अब उनके पास सबूत रहेगा, ताकि किसी विवाद की स्थिति में वे प्रशासन या कंपनी के सामने अपनी बात स्पष्ट कर सकें।
उबर ने फिलहाल इस फीचर को देश के चुनिंदा 10 शहरों में पायलट के रूप में शुरू किया है। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि एक और शहर को इस सूची में जोड़ा जाएगा, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी।
यह फीचर आगे और शहरों में भी बढ़ाया जा सकता ह लेकिन यह निर्णय कुछ महीनों तक पायलट की सफलता देखने के बाद लिया जाएगा।
उबर हाल के महीनों में सुरक्षा से जुड़े कई अपडेट जारी कर चुका है। पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग फीचर आया, फिर टीन और सीनियर सिटीजन सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए। अब वीडियो रिकॉर्डिंग को भी कंपनी अपनी सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है।
कंपनी यह देखना चाहती है कि ड्राइवर और यात्री इस फीचर को कितना स्वीकार करते हैं। अगर पायलट सफल रहा, तो आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
