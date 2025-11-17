अब गलत शिकायतों पर लगेगी ब्रेक, UBER ने लॉन्च किया वीडियो कॉल फीचर, जयपुर समेत इन 10 शहरों से शुरुआत

Uber Video Recording Feature: उबर ने भारत में अपने ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एक नया इन-ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से ड्राइवर सफर के दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। यह फीचर खास तौर पर उन स्थितियों में मदद करेगा जहां ड्राइवरों को गलत शिकायतों या बदसलूकी के आरोपों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में यह फीचर देश के 10 शहरों में पायलट के रूप में जारी किया गया है।