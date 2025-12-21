21 दिसंबर 2025,

रविवार

टेक्नोलॉजी

WhatsApp GhostPairing Scam: न पासवर्ड चाहिए, न OTP… सिर्फ एक क्लिक और आपकी प्राइवेट बातें पहुंच जाएंगी हैकर्स के पास

WhatsApp GhostPairing Scam: सावधान! बिना OTP और पासवर्ड के हैक हो सकता है आपका अकाउंट। जानें क्या है घोस्ट पेयरिंग और इससे बचने के जरूरी तरीके।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 21, 2025

WhatsApp GhostPairing Scam

WhatsApp GhostPairing Scam (Image: Gemini)

WhatsApp GhostPairing Scam: इमैजिन करिये, आप अपने किसी करीबी से WhatsApp पर पर्सनल बातें कर रहे हों और कोई तीसरा इंसान चुपचाप, बिना किसी आहट के वो सब कुछ पढ़ रहा हो। सुनने में ही डरावना लगता है न? लेकिन आजकल यही हो रहा है।

व्हाट्सएप की दुनिया में एक नया भूत आया है, जिसे 'GhostPairing Scam' नाम दिया गया है। यह स्कैम इतना शातिर है कि इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने खुद हैकर को अपने फोन की चाबी सौंप दी।

सबसे डराने वाली बात यह है कि हम सब सोचते हैं, 'जब तक मैंने OTP शेयर नहीं किया, मेरा अकाउंट सेफ है।' लेकिन यह स्कैम आपकी इसी गलतफहमी का फायदा उठाता है। इसमें न OTP की जरूरत है, न पासवर्ड ही पासवर्ड चाहिए। तो आखिर यह हो कैसे रहा है? चलिए, आसान भाषा में समझते हैं।

GhostPairing Kya Hai: क्या है यह घोस्ट पेयरिंग

जैसा इसका नाम है, वैसे ही इसका काम है। बिल्कुल किसी भूत की तरह अदृश्य है। आमतौर पर जब आप अपना व्हाट्सएप कंप्यूटर या दूसरे फोन पर चलाते हैं, तो आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है या OTP डालना पड़ता है। लेकिन इस नए स्कैम में हैकर्स ने एक चोर दरवाजा ढूंढ लिया है।

वो आपको फंसाने के लिए एक लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके व्हाट्सएप को उनके डिवाइस से पेयर कर देता है। और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती है।

WhatsApp Hacking Trick: ऐसे बिछाया जाता है जाल

हैकर्स आपकी जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं।

  • मैसेज का आना: आपके पास किसी अनजान नंबर से या कभी-कभी हैक हुए किसी दोस्त के नंबर से एक मैसेज आएगा।
  • ललचाने वाला लिंक: मैसेज में लिखा होगा - अरे! ये देखो तुम्हारी फोटो मुझे कहां मिली या फेसबुक पर तुम्हारे बारे में ये क्या लिखा है?
  • जल्दबाजी में क्लिक: जैसे ही आप घबराहट या उत्सुकता में उस नीचे दिए लिंक पर क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड में खेल शुरू हो जाता है।
  • चुपके से हैक: वो लिंक आपके व्हाट्सएप को हैकर के डिवाइस से जोड़ देता है।

अब आपका व्हाट्सएप आपके फोन में तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस हैकर के सिस्टम पर भी खुल गया है। वो आपकी हर चैट लाइव पढ़ सकता है, फोटो देख सकता है और चाहे तो आपके नाम से किसी को मैसेज भी भेज सकता है।

WhatsApp Linked Devices Scam: क्यों खतरनाक है यह नया तरीका?

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह स्कैम इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें अलर्ट नहीं बजता है। न कोई OTP आता है। न कोई New Login का मैसेज आता है। यह चेक गणराज्य से शुरू हुआ था, लेकिन अब भारत में भी इसके केस देखे जा रहे हैं।

WhatsApp Linked Devices Feature: ऐसे करें चेक अभी चेक करें, कहीं आप भी तो शिकार नहीं?

डरिए मत, बस सतर्क रहिए। आप अभी, इसी वक्त चेक कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप सेफ है या नहीं।

  • अपना WhatsApp खोलें।
  • ऊपर कोने में बने तीन डॉट्स (Menu) पर टैप करें।
  • यहां 'Linked Devices' (लिंक्ड डिवाइसेज) का ऑप्शन चुनें।
  • अगर यहां आपको कोई ऐसा डिवाइस (जैसे Google Chrome, Windows या कोई अनजान फोन) दिखता है जिसे आपने कनेक्ट नहीं किया है, तो समझ जाइए गड़बड़ है।
  • फौरन उस पर टैप करें और 'Log Out' कर दें।

GhostPairing Attack Safety: बचाव का पक्का तरीका

इस डिजिटल भूत से बचने का सिर्फ एक ही मंत्र है, अनजान लिंक पर कतई क्लिक नहीं करना है। चाहे मैसेज कितना भी जरूरी लगे, अगर वो किसी अनजान नंबर से आया है और उसमें कोई लिंक है, तो उसे न खोलें। इसके अलावा, अपने व्हाट्सएप में Two-Step Verification जरूर ऑन रखें। यह एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेय है जो हैकर्स को आसानी से घुसने नहीं देगा।

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

21 Dec 2025 10:34 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp GhostPairing Scam: न पासवर्ड चाहिए, न OTP… सिर्फ एक क्लिक और आपकी प्राइवेट बातें पहुंच जाएंगी हैकर्स के पास

