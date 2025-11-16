Patrika LogoSwitch to English

इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लेने जा रहे हैं? पहले जान लें ये बातें, वरना बढ़ सकता है खतरा

Electric Blanket Safety Tips: सर्दियों में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदने से पहले सुरक्षा फीचर्स, सर्टिफिकेशन, वायरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ी जरूरी बातें जान लें, वरना हो सकता है खतरा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 16, 2025

Electric Blanket Safety Tips

Electric Blanket Safety Tips (Image: Amazon)

Electric Blanket Safety Tips: भारत के ज्यादातर हिस्से में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। धीरे-धीरे कुछ दिनों में भयंकर ठंड पढ़ने वाली है। ऐसे में लोग घरों में गर्माहट लाने के लिए तरह-तरह के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं।

हीटर तो लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की डिमांड तेजी से बढ़ी है। यह ब्लैंकेट शरीर को कुछ ही मिनटों में गर्म कर देता है और रात में सोते समय ठंड से राहत भी देता है। लेकिन खरीदारी से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है वरना फायदे के साथ-साथ खतरा भी बढ़ सकता है।

सबसे पहले समझें Electric Blanket के सुरक्षा फीचर्स

इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को लेकर सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की होती है। इसलिए खरीदने से पहले इसकी मैनुअल या गाइड जरूर पढ़ें। कोशिश करें कि वही ब्लैंकेट लें जिसमें तापमान बदलने का ऑप्शन हो और साथ में ऑटो शट-ऑफ फीचर भी मौजूद हो।

यह फीचर काफी काम का है। अगर ब्लैंकेट ओवरहीट होने लगे तो यह अपने आप बंद हो जाता है। इससे आग लगने या किसी भी गड़बड़ी का खतरा काफी कम हो जाता है। बिना इस फीचर वाली ब्लैंकेट लेना समझदारी नहीं होगी।

Electric Blanket में सर्टिफिकेशन और वायरिंग बहुत जरूरी

इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कोई साधारण कपड़ा नहीं होता। इसके अंदर वायरिंग लगी रहती है, इसलिए इसकी क्वालिटी चेक करना बेहद जरूरी है।

बाजार में ऐसे प्रोडक्ट चुनें जिन पर BIS सर्टिफिकेशन या ISI मार्क हो। इससे आपको भरोसा रहता है कि प्रोडक्ट सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है।

वायरिंग भी मजबूत, मोटी, टिकाऊ और आसानी से न टूटने वाली होनी चाहिए। रातभर यह ब्लैंकेट शरीर के बेहद पास होता है, इसलिए जर सी खराब वायरिंग भी परेशानी खड़ी कर सकती है।

आराम और मेंटेनेंस पर भी ध्यान दें

सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आराम भी उतना ही जरूरी है। ब्लैंकेट का कपड़ा हल्का और स्किन पर आराम देने वाला होना चाहिए। ज्यादा भारी फैब्रिक या खुरदरा कपड़ा सोते समय असहज महसूस करा सकता है।

अधिकतर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स में केबल अलग की जा सकती है, जिससे धोना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखें, धोते समय इसे मशीन के भारी मोड पर न चलाएं। हल्के हाथ से या डेलीकेट मोड पर ही साफ करें।

सबसे अहम बात, ब्लैंकेट को कभी मोड़कर न रखें। इससे अंदर की वायरिंग टूट सकती है और आगे चलकर खतरा बढ़ सकता है।

Delhi Blast

