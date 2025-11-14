दिल्ली ब्लास्ट में हुआ टेलीग्राम के इस सीक्रेट फीचर का इस्तेमाल? जानें कैसे करता है काम

साइबर सुरक्षा से जुड़ी चर्चाओं में यह अक्सर कहा जाता है कि ऐसे ऐप आतंकियों या अपराधियों की पसंद बन जाते हैं, क्योंकि ये ऐप फ्री होते हैं कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अगर एक ऐप पर रोक लग जाए तो तुरंत दूसरे ऐप पर शिफ्ट होना आसान है। कई ऐप के सर्वर भारत से बाहर रहते हैं जिससे डेटा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। निजी चैट्स पर निगरानी करना पहले ही एक चुनौतीभरा काम है।