दिल्ली धमाके में चौंकाने वाला खुलासा! 29 कारों की तलाश में जुटी एजेंसियां, शाही इमाम का बड़ा बयान

Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चार दिनों की जांच-पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पता चला है, जो दिल्ली-एनसीआर में बड़े हमले की साजिश रच रहा था। इसके तार पाकिस्तान और तुर्की से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इसकी जांच जारी है। इसी बीच पता चला है कि आतंकियों ने 32 पुरानी कारों में एक साथ चार जगह विस्फोट की योजना तैयार की थी। इसके लिए आठ लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अभी तक तीन कारें बरामद की हैं, जबकि अब 29 कारों की तलाश तेज कर दी गई है। दूसरी ओर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपील करते हुए आतंकी हमलों की निंदा की है।