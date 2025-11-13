1-2-3-4 नहीं, 32 कारों में बम ब्लास्ट की थी तैयारी! मस्जिद में आखिरी नमाज…डायरियों ने खोले राज

जांच में एक और बड़ा सबूत सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि धमाके से कुछ देर पहले आतंकी डॉक्टर उमर नबी को तुर्कमान गेट इलाके में देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में वह शर्ट और जींस पहने सड़क पर टहलता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि वह शाम की नमाज अता करने के लिए तुर्कमान गेट मस्जिद गया था। मस्जिद से निकलने के बाद वह उसी दिशा में गया, जहां से ब्लास्ट की गई कार बाद में बरामद हुई। जांच अधिकारी ने बताया, "फुटेज से पता चलता है कि उमर नबी फरीदाबाद से सुबह 7 बजे निकला और शाम तक दिल्ली के कई इलाकों में घूमता रहा, जिसमें कनॉट प्लेस और दरियागंज भी शामिल हैं। उसे आखिरी बार लाल किले के पास देखा गया।"