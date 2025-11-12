दो कारें, 200 से ज्यादा बम विस्फोट की तैयारी! दिल्ली धमाके में नया मोड़; लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट लापता

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज में कथित हमलावर डॉ. उमर को मुंबई एक्सप्रेसवे और कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर हुंडई i20 के साथ दिल्ली की ओर जाते हुए देखा गया है। इस बीच पुलिस को जांच में पता चला कि विस्फोट में इस्तेमाल हुंडई i20 से जुड़े अन्य संदिग्धों के पास एक लाल रंग की कार और थी। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के सभी सेकेंड-हैंड कार डीलरों को हाल में बेचे गए वाहनों की पूरी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है, ताकि संदिग्ध कारों की खरीद-बिक्री से जुड़े सुराग मिल सकें।