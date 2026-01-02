एक मिनट में दंगा हो जाएगा…IPL खिलाड़ी पर बवाल के बीच भड़के मौलाना साजिद रशीदी

मौलाना साजिद रशीदी दिल्ली के रहने वाले हैं और वह ऑल इंडिया इमाम एसो‌सिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह संगठन भारत में मस्जिदों के इमामों का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में मौलाना साजिद रशीदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। इसके पहले उन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को वोट देकर सुर्खियां बटोरी थीं। साल 2023 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। इस बयान का विरोध होने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में उन्होंने एक डिबेट के दौरान हिन्दुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।