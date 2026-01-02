2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

एक मिनट में दंगा हो जाएगा…IPL खिलाड़ी पर बवाल के बीच भड़के मौलाना साजिद रशीदी

Maulana Sajid Rashidi: अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी फिर चर्चा में हैं। इस बाद उन्होंने बांग्लादेशी IPL खिलाड़ी के बचाव में बड़ा बयान दिया है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 02, 2026

Maulana Sajid Rashidi angry over Bangladeshi IPL player in Shahrukh Khan KKR Team

अभिनेता शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी IPL खिलाड़ी मामले में विवाद गहराया।

Maulana Sajid Rashidi: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की KKR क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी IPL खिलाड़ी को लेने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इसे लेकर अभिनेता शाहरुख खान पर निशाना साधा। इसके बाद इस मामले में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला। इसको लेकर अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान इन हमलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना एक मिनट में दंगा हो सकता है।

मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा?

दिल्‍ली में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा "बांग्लादेशी IPL खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान का शाहरुख खान की टीम KKR में आना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि खिलाड़ी और शाहरुख खान दोनों मुसलमान हैं। यह बयान मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लामोफोबिया हैं। देश के अंदर लोगों को बिना सोचे-समझे और संविधान का ज्ञान लिए विरोध करने की आदत सी हो गई है।" मौलाना रशीदी ने यहां तक कहा कि अगर मुस्लिम बर्दाश्त न करें तो देश में एक मिनट के भीतर दंगा हो जाएगा। यह बयान उन्होंने बांग्लादेशी IPL खिलाड़ी के विरोध को धर्म से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाकर दिया है।

मुस्लिमों को देश से निकालने की साजिश रचने का आरोप

मौलाना साजिद रशीदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम नाम सामने आते ही विरोध शुरू हो जाता है। यह लोगों को बहुत आसान लगता है। शाहरुख खान भी मुस्लिम है और उन्होंने जो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा है, वह भी मुस्लिम है। ऐसे में विरोध तो बनता है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति भारी नफरत है। वो निकलकर बाहर आने लगती है। मौलाना रशीदी ने कहा "जो लोग अपने दिमाग में इस्लामोफोबिया लेकर बैठे हैं, वो चाहते हैं मोदी जी और योगी जी देश से मुसलमानों को भगा दें। इसलिए मुस्लिम का नाम सामने आते ही तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं।"

बिना नाम लिए देवकीनंदन ठाकुर पर बोला हमला

मौलाना रशीदी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वाले नेताओं और कथावाचकों को निशाने पर लेते हुए कहा "अरे भाई! आपको इससे क्या लेना-देना है। क्रिकेट टीम शाहरुख खान की है, वह किसे खरीदते हैं, किसे खिलाना चाहते हैं। इससे आपको क्या मतलब है। अगर शाहरुख खान संविधान के खिलाफ जाकर कुछ अनैतिक करते हैं तो कानून और सरकार है उसे देखने के लिए। आप कौन होते हैं? क्या आपकी हैसियत है, जो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। जो लोग बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वह हमें मर्यादा सिखा रहे हैं। ऐसा धर्मगुरु जो धर्म संसद में मुसलमानों का विरोध करने को कहता है, उनका ज्ञान हमें नहीं चाहिए।"

दंगा कराने की साजिश का जड़ा आरोप

मौलाना साजिद रशीदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वालों पर दंगा कराने का आरोप तक जड़ दिया। मौलाना रशीदी ने कहा "बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वाले वही लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए वह हिन्दू-मुस्लिम में नफरत फैलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि देश में गृहयुद्ध हो जाए। अगर देश का मुसलमान बर्दाश्त न करे तो एक मिनट के अंदर दंगा हो जाएगा। यह तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वह बहुत धैर्य से काम कर रहा है नहीं तो दंगा होने में कुछ भी बाकी नहीं रह गया है।"

अब जानिए कौन हैं मौलाना साजिद रशीदी?

मौलाना साजिद रशीदी दिल्ली के रहने वाले हैं और वह ऑल इंडिया इमाम एसो‌सिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह संगठन भारत में मस्जिदों के इमामों का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में मौलाना साजिद रशीदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। इसके पहले उन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को वोट देकर सुर्खियां बटोरी थीं। साल 2023 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। इस बयान का विरोध होने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में उन्होंने एक डिबेट के दौरान हिन्दुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।

ये भी पढ़ें

प्रेमी ने पीछे से पकड़ा पत्नी ने चेहरे पर ताबड़तोड़ चला दी कुल्हाड़ी…अवैध संबंधों में ‘बलि का बकरा’ बना पति
नई दिल्ली
extramarital affair Woman attempts to murder husband Wife and lover arrested in Gurugram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IPL 2025

शाहरुख खान

Published on:

02 Jan 2026 04:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / एक मिनट में दंगा हो जाएगा…IPL खिलाड़ी पर बवाल के बीच भड़के मौलाना साजिद रशीदी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला इवेंट मैनेजर पर हमले में पुलिस ने जोड़ दीं ‘आपत्तिजनक’ धाराएं…केस देखते ही भड़क उठीं जज, पीड़िता बयान से पलटी

delhi high court news police added wrong charges in woman event manager case
नई दिल्ली

झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पीड़िता के मुकरने पर भड़के जज ने सुना दीं खरी-खोटी

Delhi High Court strict on implicating in false rape case
नई दिल्ली

प्रेमी ने पीछे से पकड़ा पत्नी ने चेहरे पर ताबड़तोड़ चला दी कुल्हाड़ी…अवैध संबंधों में ‘बलि का बकरा’ बना पति

extramarital affair Woman attempts to murder husband Wife and lover arrested in Gurugram
नई दिल्ली

शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने की अफवाह फैलाने में फंसी AAP, केजरीवाल पर FIR दर्ज कराएगी रेखा सरकार

FIR
नई दिल्ली

अरावली पहाड़ियां केवल पत्थरों का ढेर नहीं…प्राकृतिक संपदाओं पर RSS प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी चेतावनी

mohan bhagwat on aravali hills and environment protection during youth dialogue
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.