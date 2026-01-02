प्रेमी ने पीछे से पकड़ा पत्नी ने चेहरे पर ताबड़तोड़ चला दी कुल्हाड़ी…अवैध संबंधों में ‘बलि का बकरा’ बना पति

Extramarital Affair: प्रेम ऐसा शब्द है, जिसका स्वभाव त्यागी होता है। शास्‍त्रों में इसे शास्वत बताया गया है, लेकिन आज के समय में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो प्रेम शब्द के अर्थ और मायने को बौना बना रही हैं। ऐसा ही मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम से सामने आया है, जहां एक 33 साल की महिला शादी के 13 साल बाद अपने अवैध संबंध जिंदा रखने के लिए पति का काल बन गई। हालांकि महिला अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस की तत्परता से पति की जान फिलहाल बच गई। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस घटना ने पति-पत्नी के रिश्तों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया।