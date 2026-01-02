प्रेमी ने पीछे से पकड़ा पत्नी ने चेहरे पर ताबड़तोड़ चला दी कुल्हाड़ी…अवैध संबंधों में ‘बलि का बकरा’ बना पति

गुरुग्राम में पति की हत्या के प्रयास में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार।
Extramarital Affair: प्रेम ऐसा शब्द है, जिसका स्वभाव त्यागी होता है। शास्त्रों में इसे शास्वत बताया गया है, लेकिन आज के समय में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो प्रेम शब्द के अर्थ और मायने को बौना बना रही हैं। ऐसा ही मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम से सामने आया है, जहां एक 33 साल की महिला शादी के 13 साल बाद अपने अवैध संबंध जिंदा रखने के लिए पति का काल बन गई। हालांकि महिला अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस की तत्परता से पति की जान फिलहाल बच गई। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस घटना ने पति-पत्नी के रिश्तों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया।
यह घटना दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले की है, जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाला यूपी के प्रयागराज का रहने वाला शिव शंकर अपनी पत्नी की साजिश का शिकार हो गया। दरअसल, शिव शंकर की शादी साल 2012 में पूनम के साथ हुई थी। दोनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं। दोनों के एक 12 साल का बेटा भी है। इसके बाद शिव शंकर रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली आया, जहां थोड़े दिन इधर-उधर रोजगार तलाशने के दौरान गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में उसकी जॉब लगी। चूंकि जॉब गुरुग्राम में थी। इसलिए शिव शंकर पत्नी-बच्चे समेत गुरुग्राम के खोह गांव में किराए का कमरा लेकर रहने लगा।
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, शिव शंकर की पत्नी पूनम भी घरेलू खर्च में पति का हाथ बंटाने के लिए एक निजी कंपनी में काम करने लगी। इस दौरान उसकी जान-पहचान उसी कंपनी में काम करने वाले बिहार के खगड़िया निवासी मनसुख से हो गई। कंपनी में काम करने के दौरान पूनम और मनसुख की जान-पहचान धीरे-धीरे अवैध संबंधों में बदल गई। इसके बाद पूनम पति के पीठ पीछे मनसुख को कमरे पर बुलाने लगी। एक दिन शिव शंकर अचानक घर पहुंच गया, जहां उसने पूनम को मनसुख के साथ आपत्तिजनक हाल में पकड़ लिया। बस यहीं से पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास झगड़े में बदल गया और आएदिन घर में झगड़े होने लगे।
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि आएदिन प्रेमी को लेकर घर में हो रहे झगड़े से परेशान पूनम ने यह बात अपने प्रेमी मनसुख को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर शिव शंकर को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के तहत पत्नी पूनम बीते मंगलवार को शिव शंकर को मंदिर लेकर गई। लौटते समय रास्ते में मनसुख ने शिव शंकर की स्कूटी में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। बाद में पीछे से शिवशंकर को पकड़ लिया। इसके बाद पूनम ने कुल्हाड़ी से शिव शंकर के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। इसमें शिव शंकर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद मनसुख और पूनम वहां से फरार हो गए।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि राहगीरों ने पीसीआर पर कॉल कर गुरुग्राम के खोह गांव स्थित एक स्कूल के पास बुरी तरह घायलावस्था में एक आदमी पड़ा होने की सूचना दी। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही राहगीरों ने शिव शंकर को फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचा दिया था। बुधवार को गुरुग्राम पुलिस फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल पहुंची, लेकिन शिव शंकर बयान देने की स्थिति में नहीं था। इस दौरान पुलिस ने शिव शंकर के परिजनों से संपर्क साधा।
परिजनों को शिव शंकर पर हमले की जानकारी मिली तो पूनम की सच्चाई सामने आ गई। शिव शंकर की भाभी ने पुलिस को बताया कि पूनम का अपने सहकर्मी बिहार के खगड़िया निवासी मनसुख से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसको लेकर अक्सर पूनम और शिव शंकर के बीच लड़ाई-झगड़े होते थे। इसके बाद पुलिस ने पूनम और मनसुख को उठा लिया। पूनम और मनसुख ने पहले तो घटना पर टाल-मटोल किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो पूनम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूनम ने बताया कि वह मंगलवार को अपने पति को जान-बूझकर झरना मंदिर ले गई थी, जहां से लौटते समय मनसुख ने स्कूटी में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया।
पूनम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी मनसुख से उसके छह महीने से अवैध संबंध थे। शिव शंकर इसमें बड़ा रोड़ा बन रहा था। मंदिर से लौटते समय मनसुख ने शिव शंकर को पीछे से पकड़ा और उसने कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। दोनों से ये सोचा था कि थोड़ी देर में मौत हो जाएगी, लेकिन लोगों ने शिव शंकर को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर शिव शंकर की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है।
