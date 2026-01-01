1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अखिल भारतीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश! 50-80 लाख में सौदा, पीड़ित को मिले सिर्फ 5-8 लाख

Kidney Transplant Racket: महाराष्ट्र पुलिस ने अखिल भारतीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसकी जड़े तमिलनाडु से जुड़ी हैं। इसके अलावा इस रैकेट का कंबोडिया से अंतरराष्ट्रीय संबंध होने की भी आशंका है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 01, 2026

Pan India kidney transplant racket exposed in Maharashtra

महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का पर्दाफाश।

Kidney Transplant Racket: पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मिली एक ‌शिकायत की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने जहां महाराष्ट्र पुलिस को चौंका दिया, वहीं इसकी जड़ें अंतरराष्ट्रीय लेवल तक फैली होने की आशंका को बल भी मिला। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि यह रैकेट सूदखोरी के बल पर चलाया जा रहा था, जो लोगों को मजबूर करके अपनी किडनी बेचने का दबाव बनाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि एक किडनी को 50-80 लाख के बीच में बेचा जाता था, जबकि किडनी दाता तो मात्र 5-8 लाख रुपये देकर टरका दिया जाता था। इस रैकेट की जड़ें तमिलनाडु के एक अस्पताल से भी जुड़ी पाई गई हैं। इसके बाद दो डॉक्टरों के खिलाफ जांच तेज हो गई है।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से शुरू हुई मामले की जांच

महाराष्ट्र पुलिस की मानें तो चंद्रपुर जिले के पशुओं का दूध बेचने वाले किसान ने साहूकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जांच के बाद इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसका कंबोडिया तक अंतरराष्ट्रीय संबंध होने की आशंका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चंद्रपुर जिला निवासी किसान रोशन कुले ने शिकायत में बताया कि उसने साहूकार से कर्ज लिया था, जो चुकाने में असमर्थ होने पर साहूकार ने उसपर कंबोडिया जाकर अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई।

पुलिस की जांच में सामने आया बड़ा गैंग

जांच में पता चला कि किडनी की खरीद-फरोख्त में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबों को अपना निशाना बनाकर अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है। इस मामले में चंद्रपुर के एसपी मुम्मका सुदर्शन ने बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जांच में दो डॉक्टरों की भूमिका सामने आई है। इनमें नई दिल्ली के डॉ. रविंदर पाल सिंह और तमिलनाडु के त्रिची स्थित स्टार किम्स अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. राजारत्नम गोविंदस्वामी शामिल हैं।

एसआईटी को सौंपी गई किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच

पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने बताया कि अभी तक जांच में ये दोनों डॉक्टर इस रैकेट के प्रमुख सदस्य माने जा रहे हैं। इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित की गई है। इसके अलावा स्‍थानीय क्राइम ब्रांच को नई दिल्ली और तमिलनाडु के त्रिची भेजा गया है। एसपी का कहना है कि मामले की प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया कि यह अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कंबोडिया ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में भी अवैध रूप से किया जा रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने संगठन के मुख्य आरोपी रामकृष्‍ण सांचू उर्फ डॉक्टर कृष्‍णा को गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में पता चला कि रामकृष्‍ण डॉक्टर है ही नहीं। वह खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को झांसे में लेता था।

फर्जी डॉक्टर और उसके सहयोगी ने खोली पोल

इसके बाद पुलिस ने फर्जी डॉक्टर रामकृष्‍ण के सहयोगी हिमांशु भारद्वाज को भी हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ में पता चला कि ये दोनों पहले खुद किडनी दाता रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पैसों की तंगी के चलते दोनों ने अपने-अपने गुर्दे बेचे था। बाद में खुद इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। जांच के दौरान यह भी पता चला कि हिमांशु भारद्वाज ने रामकृष्ण से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था। इसके बाद ही उसे तमिलनाडु के त्रिची स्थित स्टार किम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां कथित तौर पर गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया।

किडनी दाता को मामूली रकद देकर टरकाया

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के इस रैकेट में किडनी खरीदने वालों से 50-80 लाख रुपये तक वसूले जाते थे, लेकिन किडनी बेचने वालों को सिर्फ 5-8 लाख रुपये देकर टरका दिया जाता था। इसके बाद बचे रुपये का नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों में बंटवारा होता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तकनीकी विश्लेषण और अन्य सबूतों के आधार पर पुष्टि हुई कि हिमांशु ने आर्थिक मजबूरी में किडनी बेची और इसकी पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था रामकृष्ण ने की थी। इसमें अस्पताल में भर्ती, यात्रा और सर्जरी से जुड़े इंतजाम शामिल थे।

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद गिरोह में बांटी जाती थी रकम

एसपी सुदर्शन ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि किडनी दाता को 10 प्रतिशत कीमत देने के बाद लगभग 10 लाख रुपये दिल्ली के डॉ. रविंदर पाल सिंह को और करीब 20 लाख रुपये अस्पताल को सर्जरी शुल्क के रूप में दिए जाते थे, जबकि बाकी रकम रामकृष्ण अपने पास रखता था। उन्होंने कहा कि कंबोडिया में चल रहा किडनी रैकेट किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं है। जांच में भारतीय डॉक्टरों, अस्पतालों और एजेंटों की संगठित संलिप्तता सामने आई है।

अब अस्पतालों, डॉक्टरों और एजेंटों की जांच शुरू

उन्होंने कहा कि दाताओं, डॉक्टरों, अस्पतालों और एजेंटों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किए जा चुके हैं और आगे की जांच में और भी कड़ियां जुड़ सकती हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटकाडे के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी SIT कर रही है। इसके तहत अब पीड़ितों और उनके साथ मौजूद रहे लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। बयान के आधार पर यदि अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और संबंध सामने आते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग मांगा जाएगा।

ये भी पढ़ें

मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति…वीडियो बना रही महिला से पति ने छीना मोबाइल, फिर मिली लाश
नई दिल्ली
Woman last video surfaces after Wife murder in Baghpat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

health

Published on:

01 Jan 2026 06:00 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अखिल भारतीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश! 50-80 लाख में सौदा, पीड़ित को मिले सिर्फ 5-8 लाख

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

72 राउंड फायरिंग, 69 गोलियां निशाने पर लगीं; बुलेटप्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाई जान…जांच में पुलिस भी परेशान

Delhi Gang War South revenge killing 72 rounds fired
नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI की सोनीपत में पीट-पीटकर हत्या

Delhi Police ASI Murder
नई दिल्ली

आंख का सॉकेट और कंधा फ्रैक्चर, चेहरे पर 20 से ज्यादा टांके…25 साल की युवती से गैंगरेप में हैवानियत की सारी हदें पार

Faridabad gang rape victim fractured shoulder 20 stitches on face
नई दिल्ली

Technology गाजियाबाद के सीवरों से निकलने वाली जहरीली गैस से चलेंगे नगर निगम के वाहन

Ghazibad
राज्य

नए साल के जश्न के बीच महिला ने उड़ाए पुलिस के होश, अधिकारी बोले-शांति बनाए रखें तो दो टूक मिला जवाब

new year protest gurugram woman on hunger strike due to pollution
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.