अखिल भारतीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश! 50-80 लाख में सौदा, पीड़ित को मिले सिर्फ 5-8 लाख

पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने बताया कि अभी तक जांच में ये दोनों डॉक्टर इस रैकेट के प्रमुख सदस्य माने जा रहे हैं। इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित की गई है। इसके अलावा स्‍थानीय क्राइम ब्रांच को नई दिल्ली और तमिलनाडु के त्रिची भेजा गया है। एसपी का कहना है कि मामले की प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया कि यह अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कंबोडिया ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में भी अवैध रूप से किया जा रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने संगठन के मुख्य आरोपी रामकृष्‍ण सांचू उर्फ डॉक्टर कृष्‍णा को गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में पता चला कि रामकृष्‍ण डॉक्टर है ही नहीं। वह खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को झांसे में लेता था।