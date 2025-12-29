मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति…वीडियो बना रही महिला से पति ने छीना मोबाइल, फिर मिली लाश

बागपत में शादी के सालभर बाद पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत।
Wife Murder: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रिश्तों की बुनियाद झकझोरने वाला मामला सामने आया है। यहां मां बनने की कगार पर खड़ी एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन मौत के कुछ दिन बाद ही महिला का आखिरी वीडियो सामने आया। इसके बाद यह मामला पूरी तरह बदल गया। अब पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।
दरअसल, यह मामला यूपी के बागपत जिले के दोघट थानाक्षेत्र के धनौरा गांव की है। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी मृतक महिला कनक की शादी पिछले साल नवंबर 2024 में धनौरा गांव निवासी आशीष के साथ हुई थी। मौजूदा समय में कनक आठ महीने की गर्भवती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कनक रोते हुए अपने पति पर अत्याचार का आरोप लगा रही है। वीडियो में कनक कहती है "मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा। मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति आएदिन मेरे साथ मारपीट करता है।"
यह वीडियो कनक की मौत से पहले का बताया जा रहा है। हालांकि राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कनक वीडियो में कहती है "मेरे पति के उसकी सहकर्मी के साथ अवैध संबंध हैं। मैंने खुद कई बार उसे अपनी सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। इसके बाद से पति का मुझपर अत्याचार बढ़ गया।" वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला का पति उससे कह रहा है कि बोल तू मरने जा रही है। यह वीडियो सामने आने के बाद जहां सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश फैल गया। वहीं महिला के मायके और ससुराल में भी सनसनी फैल गई।
मौत से पहले बनाए गए वीडियो में कनक अपने पति पर अत्याचार करने का आरोप लगाती है। कनक कहती है "जबसे मैं गर्भवती हुई हूं, तबसे मेरा पति मुझे प्रताड़ित कर रहा है। अब मेरा पति मेरी हत्या की साजिश रच रहा है। अगर इस बीच मेरी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार भी मेरा पति यानी आशीष होगा।" कनक वीडियो में आगे कहती है "अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं आठ महीने की गर्भवती हूं। इसके बाद भी घर के बाहर हूं। मेरा पति कभी मेरे बाल खींचता है तो कभी मारने लगता है।" सूत्रों के अनुसार, यह वीडियो बनने के कुछ देर बाद ही कनक की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है।
कनक रात के 10 बजे घर के बाहर से वीडियो बना रही होती है। इसी बीच नजदीक पहुंचे पति ने उसका मोबाइल झपट लिया। इसके थोड़ी देर बाद ही कनक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। इसकी सूचना से उसके मायके में हड़कंप मच गया। कनक के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी शादी के बाद से ही पति की प्रताड़ना झेल रही थी। गर्भवती होने के बाद प्रताड़ना से तंग होकर वह मायके में रहने लगी थी। परिजनों से बातचीत में उसने ससुराल नहीं जाने की बात कही थी, लेकिन घटना से कुछ दिन पहले ही आशीष जबरन उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई।
बागपत पुलिस सूत्रों ने बताया कि कनक मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र स्थित परासौली गांव की रहने वाली थी। पिछले साल नवंबर 2024 में उसकी शादी बागपत के दोघट थानाक्षेत्र के गांव धनौरा निवासी आशीष के साथ हुई थी। इस शादी में परिजनों ने अपने अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन आशीष का अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात आशीष के घरवालों ने छिपा ली थी। शादी के बाद भी आशीष ने महिला सहकर्मी के साथ अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग चालू रखा। इस बात को लेकर अक्सर घर में झगड़े होते थे। फिलहाल पुलिस ने कनक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
