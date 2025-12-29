मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति…वीडियो बना रही महिला से पति ने छीना मोबाइल, फिर मिली लाश

बागपत पुलिस सूत्रों ने बताया कि कनक मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र स्थित परासौली गांव की रहने वाली थी। पिछले साल नवंबर 2024 में उसकी शादी बागपत के दोघट थानाक्षेत्र के गांव धनौरा निवासी आशीष के साथ हुई थी। इस शादी में परिजनों ने अपने अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन आशीष का अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात आशीष के घरवालों ने छिपा ली थी। शादी के बाद भी आशीष ने महिला सहकर्मी के साथ अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग चालू रखा। इस बात को लेकर अक्सर घर में झगड़े होते थे। फिलहाल पुलिस ने कनक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।