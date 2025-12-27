इंजीनियर पति नहीं चाहता था दूसरा बच्चा…Bsc पत्नी ने छह साल की इकलौती बेटी की ले ली जान

Mother Kills Daughter: महाराष्ट्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 30 साल की मां ने अपनी ही छह साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला, क्योंकि वह हिन्दी में बात करती थी। मां चाहती थी कि बेटी मराठी बोले, लेकिन बेटी हिन्दी बोलने में ज्यादा माहिर थी। पुलिस के अनुसार, हिन्दी बोलने पर मां ऐसा भड़की कि उसने बेटी का मुंह और नाक दबाकर पेट पर पूरी ताकत से घुटना रख दिया। इससे बच्ची की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद मां ने बड़ी चतुराई से अपराध छिपाने के लिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन यही गलती उसे भारी पड़ गई और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया।