पति-पत्नी के बीच 30 लाख सेटलमेंट और शादी खत्म…सुप्रीम कोर्ट ने लिए दो खास वचन

लॉ ट्रेंड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी देखा कि पति-पत्नी के बीच कई आपराधिक और दीवानी मामले चल रहे हैं, जो फिलहाल लंबित हैं। इनमें मारपीट, चोरी, धमकी जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, दोनों के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी एक मुकदमा दर्ज था। कोर्ट ने समझौते को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि जैसे ही इस फैसले की प्रमाणित प्रति संबंधित अदालतों में पेश की जाएगी, सभी केस बंद कर दिए जाएंगे। अदालत ने कहा "यह रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है और इसे बचाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पति-पत्नी का विवाह खत्म किया जाता है।" इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को विवाह विच्छेद की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।