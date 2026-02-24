‘मैटर क्या है भाई?’, दिल्ली मेट्रो में ‘WWE-स्टाइल’ मारपीट का वीडियो वायरल, अब पुलिस को मिला एक्शन का आदेश

सोशल मीडिया पर तैरने के बाद इस वीडियो को एनसीआरबी ने भी शेयर किया और पुलिस से मांग की कि मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों की तलाश कर उन पर कार्रवाई की जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद शर्ट और काली पैंट,शायद कॉलेज ड्रेस या फिर वकील की ड्रेस में, दो युवक एक शख्स पर दोनों हाथों से मुक्के बरसा रहे हैं। दूसरा शख्स खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन दोनों युवक उन पर हावी नजर आ रहे। लड़ाई के दौरान हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आपस में उलझकर बाल-बाल गिरने से बचते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि लड़ाई को रोकने के लिए मेट्रो में से कोई नहीं आता है। सीसीटीवी होने के बावजूद मेट्रो के सुरक्षाकर्मी भी नहीं बचाव करने नहीं पहुंचे हैं। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि झगड़ा आखिर शुरू कैसे हुआ।