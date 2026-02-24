32 साल की उम्र में भी नहीं कर सका शादी! गुस्साई बेटी ने पिता को उतार दिया मौत के घाट

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्ता व बाल अपचारी ने बताया कि 'हमारे पिता हमकों कहीं भी आने-जाने से मना करते थे। हर एक छोटी बात पर काफी रोक-टोक करते थे। हमेशा डांटते रहते थे जिससे व अपने पिता से काफी नाराज थे। साथ ही अभियुक्ता कोमल ने बताया कि उसकी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है लेकिन पिता ने उसकी शादी भी नहीं कि है, जिससे मैं अपने पिता से काफी नाराज व परेशान थे इसलिए हमने योजना के तहत अपने पिता व अन्य घरवालों को खाने में नींद की गोली दे दी। जब गोली के नशे में सब सो गये तो हम दोनों बहनों ने रात को करीब तीन बजे उठकर सभी को बारी-बारी से चेक किया। सभी लोग गहरी नींद में सोये हुए थे तो हम दोनों ने अपने पिता की चारपाई के पास जाकर घर में मौजूद घरेलू चाकुओं से अपने पिता की गर्दन व पेट पर एक साथ हमला कर दिया। जब हमें पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब हमारे पिता की मृत्यु हो गयी है तब हमने अपने पिता की लाश को चारपाई से उठाकर दरवाजे के पास बुग्गी के पीछे डाल दिया।