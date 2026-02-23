Delhi police constable bharti: दिल्ली पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, उम्र और शारीरिक परीक्षा में बड़ी छूट

फिलहाल दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के कुल 42,451 पद स्वीकृत हैं, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय है। नई नीति लागू होने के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए पात्र हो सकेंगे। यह फैसला न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि पुलिस बल को भी प्रशिक्षित और अनुशासित मानव संसाधन उपलब्ध कराएगा।