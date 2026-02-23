डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर प्यार… 6 महीने में ‘हैवान’ बना शिवम, BSc छात्रा को 3 दिन तक दी यातनाएं

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप तुरान ने बताया कि आरोपी की पहचान शिवम (19) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के नरेला का निवासी है। उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को हरियाणा पुलिस की 'चिह्नित अपराध' पहल के तहत रखा गया है, ताकि ट्रायल को तेज कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। पीड़ित युवती फिलहाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस मामले में हत्या के प्रयास जैसी अन्य कड़ी धाराएं भी जोड़ सकती है।