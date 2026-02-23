दिल्ली असेंबली और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप का ई-मेल से भेजा गया संदेश

दिल्ली के दो प्रमुख स्कूलों को भी बम धमकी का ई-मेल प्राप्त हुआ। दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल को तुरंत खाली करवा लिया गया और परिसर की सघन तलाशी ली गई। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अधिकारियों के अनुसार, धमकी मिलने के बाद फायर विभाग, बम डिटेक्शन टीम (BDT), बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया। बाद में जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। इसके अलावा, लोधी कॉलोनी स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को भी इसी तरह की धमकी मिली। इस मामले में भी सुबह 9:36 बजे धमकी की सूचना मिलने के बाद जांच की गई, और दोनों घटनाओं को फर्जी (Hoax) घोषित कर दिया गया।