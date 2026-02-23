Bihar Politics: क्या मुस्लिम को राज्यसभा भेजने पर राजद का समर्थन करेगी AIMIM?

Bihar Politics: बिहार की राज्यसभा की पांच सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले सियासी दांव-पेच शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि पांच में से चार सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं; इन सीटों पर निर्विरोध भी चुनाव हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह पांचवीं सीट है। इस सीट पर नंबर गेम किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। इसलिए NDA और महागठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के भरोसे पर हैं।