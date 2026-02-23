23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पर FIR

भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथियों के साथ फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसे और मारपीट के दी

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 23, 2026

saharanpur viral video

वायरल वीडियो का सीसीटीवी फोटो

UP Crime भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 10 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्रथम विधान सभा क्षेत्र की घटना

घटना उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा क्षेत्र बेहट की है। बेहट थाने में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल समेत 10 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कंपनी के शाखा मैनेजर की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है कि उनके साथ मारपीट की गई और कुछ सामान भी छीन लिया। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल अपने कुछ साथियों के साथ कंपनी के ऑफिस में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद ये लोग वहां बैठे मैनेजर के साथ मारपीट करने लगते हैं। वीडियो की सत्यता और इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद अब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह भीम आर्मी का खुला आतंक है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

पहले फोन पर हुआ विवाद ( UP Crime )

भीम आर्मी के ही एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे मनजीत भैया फोन पर मैनेजर से बात कर रहे थे मैनेजर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और शाखा में ही आकर देख लेने की धमकी दी। इसके बाद वहां पहुंचे तो वहां भी जब अभद्रता की गई। इसके बाद यह घटना हो गई। अभी तक इस मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है उसका कुछ सामान भी ले लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखने से पता चलता है कि कुछ ही देर में मैनेजर को साथ थप्पड़ मारे गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

23 Feb 2026 04:51 pm

Published on:

23 Feb 2026 04:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पर FIR

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 रुपये की सजा और बड़ी फटकार! जानिए क्यों बॉम्बे हाईकोर्ट बीएमसी अफसरों पर हुआ सख्त

Bombay High Court imposes Rs 11 fine on BMC officials
नई दिल्ली

डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर प्यार… 6 महीने में ‘हैवान’ बना शिवम, BSc छात्रा को 3 दिन तक दी यातनाएं

Gurugram Shivam Crime
नई दिल्ली

दिल्ली असेंबली और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप का ई-मेल से भेजा गया संदेश

राष्ट्रीय

‘300-400 नकाबपोश लोगों की भीड़’, झाड़ियों और जंगल में छिपते रहे छात्र…ABVP छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया

JNU Violence ABVP students were chased and beaten
नई दिल्ली

‘500 में मेरे पति के साथ… मोमो, चाउमीन’: दिल्ली में कपल की गंदी मांग, नॉर्थ ईस्ट की 3 युवतियों के साथ नस्लभेदी टिप्पणी

Three women from Northeast Delhi were subjected to racist remarks
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.