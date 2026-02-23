फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पर FIR

घटना उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा क्षेत्र बेहट की है। बेहट थाने में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल समेत 10 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कंपनी के शाखा मैनेजर की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है कि उनके साथ मारपीट की गई और कुछ सामान भी छीन लिया। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल अपने कुछ साथियों के साथ कंपनी के ऑफिस में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद ये लोग वहां बैठे मैनेजर के साथ मारपीट करने लगते हैं। वीडियो की सत्यता और इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद अब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह भीम आर्मी का खुला आतंक है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।