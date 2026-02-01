Raja Hindustani : नए एल्बम राजा हिंदुस्तानी में किंग ने अपने संस्कारों से मिली संगीत परंपरा को नए रूप में प्रस्तुत किया

पहले दो सिंगल्स “कमाल है” और “जो इश्क हुआ” एल्बम की मधुर दिशा तय करते हैं। “मज़ा प्यार करने में” एक रोमांटिक केंद्रबिंदु के रूप में उभरता है, जिसमें किंग और कुमार सानू नॉस्टैल्जिया और आधुनिक ताज़गी का सुंदर संगम प्रस्तुत करते हैं। इस गीत के वीडियो में कुमार सानू किंग के साथ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं — जो पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक दुर्लभ और पूर्णता का क्षण दर्शाता है। इसके बाद सुनिधी चौहान के साथ उत्साहपूर्ण, रेगे शैली से सुसज्जित “ये दिल मुझको तू दे दे” आता है, जबकि “ये सफर” में शान के साथ मित्रता और साथ निभाने की गर्माहट झलकती है। श्रेया घोषाल के साथ “हाल ए दिल” अलौकिक शांति का अनुभव कराता है, वहीं रेखा भारद्वाज “वो पहला अक्षर” में काव्यात्मक गहराई जोड़ती हैं। अंतिम सोलो गीत “आहिस्ता आहिस्ता” भावपूर्ण गीतों और उत्सवी संगीत संयोजन के साथ एल्बम का आनंदमय समापन करता है।

आवाज़ व संगीत को नई दिशा देने का प्रयास