दोहरे हत्याकांड में एक ही परिवार के 13 लोगों को आजीवन कारावास

घटना करीब दस साल पुरानी है। एडीजीसी विकास सैनी के अनुसार जिन चार लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें चार सगे भाई हैं। इनके नाम मुनव्वर, सनव्वर, मुस्तफा और मुस्तकीम हैं। इन चारों के अलावा मुस्तफा के दो बेटों शौकीन और मोहसिन को भी यह सजा सुनाई गई है। इनके अलावा अनवर पुत्र बनकर और अनवर पुत्र नत्थू के अलावा जमशेद, प्रवेज और इस्लाम शामिल हैं। अदालत के सजा सुनाने के बाद दोषियों के चेहरों को रंगत उड़ गई। अपर सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत में यह मामला चल रहा था। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और गवाहों की गवाही व पत्रवाली पर आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अदालत ने यह सजा सुनाई सुनाई। इतना ही नहीं अदालत ने इन पर आर्थिक दंड भी लगाया है।