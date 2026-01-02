2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

महिला इवेंट मैनेजर पर हमले में पुलिस ने जोड़ दीं ‘आपत्तिजनक’ धाराएं…केस देखते ही भड़क उठीं जज, पीड़िता बयान से पलटी

High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की एफआईआर में प्रयोग की जाने वाली भाषा पर नाराजगी जताई है। साथ ही बिना किसी ठोस आधार के आपत्तिजनक धाराओं को जोड़ने पर पुलिस को लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 02, 2026

delhi high court news police added wrong charges in woman event manager case

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस के महिलाओं से जुड़े मामलों की एफआईआर में प्रयोग ली जाने वाली भाषा पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ कहा कि बिना किसी ठोस आधार के हर मामले में “हाथ मारा” जैसे शब्द जोड़ देना कानून की मंशा के खिलाफ है। दरअसल, यह मामला उस समय सामने आया कि जब एक महिला इवेंट मैनेजर पर हमले के मामले में आरोपी ने एफआईआर रद करने की मांग रखी। कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर और चिंताजनक बताया।

"हाथ मारा" शब्द पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिलाओं से जुड़े हर मामले में "हाथ मारा" जैसे शब्दों का इस्तेमाल पुलिस जोड़ देती है, जबकि कई बार तो शिकायतकर्ता खुद इस शब्द की पुष्टि तक नहीं करता है। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस की इस तरह की लापरवाही से जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही गंभीर धाराओं को भी कमजोर बना देती है। अदालत ने इसे कानून का घोर दुरुपयोग बताया।

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला एक महिला इवेंट मैनेजर से जुड़ा था, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ कुछ लोगों ने शराब में बदसलूकी की और जबरदस्ती डांस करने के लिए भी कहा। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 74 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सामने आया कि उस महिला ने बाद में उन लोगों से समझौता कर लिया था और दोनों पक्षों के बीच यह भी तय हुआ था कि किसी भी तरह की शिकायत या कार्रवाई नहीं करेंगे।

हाईकोर्ट का फैसला

बिना किसी दबाव के समझौते करने की वजह से अदालत ने आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को मंजूरी देते हुए एफआईआर को रद कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस स्टेशन में मामलों की गंभीरता से और निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी एफआईआर में बिना किसी ठोस आधार के कोई आरोप नहीं लगाया जाए। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि जो बात शिकायतकर्ता बोले, सिर्फ वही एफआईआर में लिखा जाए।

ये भी पढ़ें

महिला कॉन्‍स्टेबल का CISF कमांडेंट ने नहीं किया था यौन शोषण, 25 साल बाद दिल्ली HC में सामने आई सच्चाई
नई दिल्ली
delhi high court clears cisf officer image in 25 years old case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

high court

Updated on:

02 Jan 2026 04:06 pm

Published on:

02 Jan 2026 04:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / महिला इवेंट मैनेजर पर हमले में पुलिस ने जोड़ दीं ‘आपत्तिजनक’ धाराएं…केस देखते ही भड़क उठीं जज, पीड़िता बयान से पलटी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक मिनट में दंगा हो जाएगा…IPL खिलाड़ी पर बवाल के बीच भड़के मौलाना साजिद रशीदी

Maulana Sajid Rashidi angry over Bangladeshi IPL player in Shahrukh Khan KKR Team
नई दिल्ली

झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पीड़िता के मुकरने पर भड़के जज ने सुना दीं खरी-खोटी

Delhi High Court strict on implicating in false rape case
नई दिल्ली

प्रेमी ने पीछे से पकड़ा पत्नी ने चेहरे पर ताबड़तोड़ चला दी कुल्हाड़ी…अवैध संबंधों में ‘बलि का बकरा’ बना पति

extramarital affair Woman attempts to murder husband Wife and lover arrested in Gurugram
नई दिल्ली

शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने की अफवाह फैलाने में फंसी AAP, केजरीवाल पर FIR दर्ज कराएगी रेखा सरकार

FIR
नई दिल्ली

अरावली पहाड़ियां केवल पत्थरों का ढेर नहीं…प्राकृतिक संपदाओं पर RSS प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी चेतावनी

mohan bhagwat on aravali hills and environment protection during youth dialogue
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.